Чудернацький фразеологізм "кіно і німці", що майже забутий, має свою історію, пише 24 Канал, посилаючись на @tryzub_empire.

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Звідки взялося оте "кіно і німці"

Вислів "кіно і німці" використовує хібащо старше покоління, а дарма. Вираз використовується для позначення дивної й абсурдної ситуації.

Це словосполучення найчастіше вживають в розмовній мові як реакція на щось несподіване чи непередбачене, або ж кумедну ситуацію чи нісенітницю – "Нічого не скажеш – "кіно і німці!"

Це вираз можна замінити наступними фразами:

Ну і справи!

Приїхали!

Оце так!

А з'явився цей вислів після Другої світової війни у Радянському Союзі. У той час було знято багато фільмів про війну, часто для дітей, де німці показувалися, як недолугі, дурні, люди. Для цього і заохочувався вихід фільмів, чиї сценарії показували ворога в безглуздому і смішному вигляді, найчастіше, доводячи це до абсурду. У фільмах часто показували, як юні герої фільму нищили німецькі дивізії, отримували розвіддані, визволяли полонених та інші ситуації. Діти сприймали це кіно позитивно і на ентузіазмі, а батьки запитували, якщо все так легко, німці такі телепні, що їх здатні перемогти й діти – навіщо була регулярна армія, чому так довго тривала війна і чому така висока ціна перемоги. Одним словом – кіно і німці!

Про "кіно і німці": дивіться відео

Ще один вислів того часу, про безглуздий і наївний кінематограф про війну – про що кіно "воєнне про вовків". Коли сюжет фільму про війну настільки наївний, награний і неправдивий, що навіть не можеш переказати сюжет.

Що ж, та війна уже затерлася у пам'яті поколінь, а вислів залишився. Але варто бути уважними, щоб ситуація не повторилася. Тільки то уже будуть не німці.