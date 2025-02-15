Странный фразеологизм "кино и немцы", почти забытый, имеет свою историю, пишет 24 Канал, ссылаясь на @tryzub_empire.

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Откуда взялось это "кино и немцы"

Выражение "кино и немцы" использует разве что старшее поколение, а зря. Выражение используется для обозначения странной и абсурдной ситуации.

Это словосочетание чаще всего употребляют в разговорной речи как реакция на что-то неожиданное или непредвиденное, или же забавную ситуацию, или бессмыслицу – "Ничего не скажешь – "кино и немцы!"

Это выражение можно заменить следующими фразами:

Ну и дела!

Приехали!

Вот это да!

А появилось это выражение после Второй мировой войны в Советском Союзе. В то время было снято много фильмов о войне, часто для детей, где немцы показывались, как непутевые, глупые, люди. Для этого и поощрялся выход фильмов, чьи сценарии показывали врага в нелепом и смешном виде, чаще всего, доводя это до абсурда. В фильмах часто показывали, как юные герои фильма уничтожали немецкие дивизии, получали разведданные, освобождали пленных и другие ситуации. Дети воспринимали это кино положительно и на энтузиазме, а родители спрашивали, если все так легко, немцы такие тупые, что их способны победить и дети – зачем была регулярная армия, почему так долго длилась война и почему такая высокая цена победы. Одним словом – кино и немцы!

Про "кино и немцы": смотрите видео

Еще одно высказывание того времени, о бессмысленном и наивном кинематографе о войне – о чем кино "военное про волков". Когда сюжет фильма о войне настолько наивный, наигранный и неправдивый, что даже не можешь пересказать сюжет.

Что ж, и война уже затерлась в памяти поколений, а выражение осталось. Но стоит быть внимательными, чтобы ситуация не повторилась. Только это уже будут не немцы.