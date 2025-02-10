Знайомимо з цікавими українськими фразеологізмами, і 24 Канал пояснює значення та походження вислову "ляж маком".

Дивіться також Зовсім не "строить глазки": як красиво залицятись українською мовою

Що означає вислів та чому саме мак

Можемо зустріти два варіанти вислову – "ляж маком" та "сядь маком". І кілька пояснень до його значення.

Ресурс "Горох", пише, що вислів "сісти маком" означає – п отрапити в скрутне, безвихідне становище, зазнати невдачі в чому-небудь.

А пояснюється це тим, що стояти чи сидіти на зернах маку не зручно – дрібне зерно муляє та натирає тіло і набивається в одяг. За принципом покарання – стояти на гречці.

В літературі можемо зустріти наступне використання цього виразу:

"Проценко сам дивується, як він міг так ловко сісти маком . Досі ж йому щастило в житті" (Дмитро Бедзик).

"[Прядка ( вбігає схвильований ):] Вороги… чекали інтервенцію. Ну, й сіли маком !" (Іван Микитенко).

"Поки ми ще мали речі – вивозили їх у села і вимінювали у селян на борошно, картоплю й інші продукти, а як того добра не стало – сіли маком" (Володимир Гжицький).

А на Хмельниччині вислів "Сядь маком!" чи "Всядься маком!" використовується у значенні:

будь тихо,

заспокойся,

вгомонися,

стишся,

помовчи.

Часто кажуть до дітей, метушливих родичів, чи друзів: "Сядь маком, не заважай!"

А фразеологізм "ляж маком" – означає спокійно та безтурботно відпочивати, насолоджуючись життям . Цей вислів часто використовується для опису ситуації, коли людина почувається вільно та комфортно, не маючи жодних турбот чи обов’язків.

Чому саме мак? Ця красива квітка відома своїми снодійними властивостями. Макове молочко давали пити тривожним немовлятам чи хворим дорослим. А ще – мак вважався символом спокою, відпочинку та насолоди. Люди вірили, що якщо лягти спати на полі, де росте мак, то сон буде глибоким і безтурботним, як у казці.

Тому "Ляж маком!" можна використати і замість "Добраніч!" – побажати комусь гарного глибокого сну.

Здавна люди вірили, що мак має магічну силу, яка захищає від злих духів. Тому вислів "ляж маком" міг означати побажання безпечного та спокійного відпочинку під захистом магічної сили маку.

"Ляжте маком" / Freepik