Спорт та ігри мають свій інвентар, який часто ставлять під сумнів – українська це назва, чи російська. 24 Канал розповідає, чи є в українській мові таке слово як "скакалка".

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Чи має інше позначення слово "скакалка"

Цей, знайомий з дитинства, спортивний інвентар називають "скакалка". Але слово викликає сумнів – українське чи російське.

В українській мові є слово "скакати" і "стрибати" для позначення швидкого пересування чи переміщення зверху вниз. І відповідно спільнокореневі слова – підскочити, зіскочити, відскочити, прискакати, прискочити, перескочити. А ще, прудкого бігового коня називають – скакун.

Тому слово "скакалка" цілком українське, але маємо ще й слово "скаканка". Обидва слова позначають гімнастичний пристрій або дитячу іграшку, що складається з мотузки з ручками на кінці. Його можна використовувати для ігор та розваг, а можна як тренувальний пристрій для відповідного спорту – наприклад, гімнастики чи стрибків зі скакалкою – роуп-скіппінгу.

Поради для тих хто хоче почати стрибати на скакалці: дивіться відео

А от ресурс "Словотвір" запропонував українцям придумати свої синоніми до нього, і ось такі варіанти маємо:

плигавка,

плига,

плижка,

пострибайка,

стрибалка,

стрибаниця.

Цілком зрозумілі слова, поцупите котресь до свого словничка?

Є й інші слова, у яких, деколи, ми сумніваємося, наприклад, "однофамілець", про яке писали раніше.

Встановлено й Рекорди Гіннесса, пов'язані зі стрибками на скакалці, – найбільша кількість людей (50 000) стрибали 30 секунд у Нідерландах у 2006 році. А також найбільша кількість дітей, що стрибали на скакалці – 7 632 дитини, не перериваючись. Вони стрибали три хвилини на 85 різних майданчиках Великої Британії та Ірландії у 2006 році. У 2019 році китайський підліток встановив рекорд з найбільшої кількості стрибків за 30 секунд – 228 разів.