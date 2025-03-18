Продовжуємо вдосконалювати свою українську та позбавлятися русизмів. У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно" 24 Канал розповідає, як замінити русизм "б/у".

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Що таке оте "б/у"

Гадаємо, що ви часто натрапляли на оголошення, де писалося "б/у телефон", "б/у інструмент", "б/у авто".

Тільки в українській мові подібної абревіатури немає.

Мовознавець Олександр Авраменко розповів, як назвати правильно українською цей термін.

"Б/у" - це абревіатура, що російською мовою означає "бывший в употреблении". Ба більше, не зрозуміло, чому її пишуть через скісну риску. А ще використовують фразу – "бувший у використанні", це калька з російської. В українській мові немає слова "бувший".

Це словосполучення має дуже точний український відповідник:

"уживаний товар";

"уживані речі"

"використані речі".

Зауважимо, що у нашій мові немає абревіатури щодо цих словосполучень.

Про написання абревіатури "б/у" можна забути. В нашій мові немає відповідної абревіатури,

– підкреслив Авраменко.

Гаражний розпродаж – це теж секонд хенд / Freepik

Для позначення вживаних речей використовують і термін "секонд хенд", що англійською означає "друга рука". Так називають мережу магазинів вживаного одягу. Хоча і це словосполучення отримало своє скорочення – секонд чи сешка.

Ресурс "Словотвір" радить використати термін "вживанка", Чому ні – влучно і доречно.

Ну а терміни "комісіонка" і "барахолка" існували протягом ХХ століття – ними теж позначали місця де продавали вживані речі. Зараз "барахолкою" називають стихійні ринки у визначених місцях (у кожному місті своє), де можна знайти вінтажні, раритетні, колекційні речі.

Підбираємо українські відповідники до русизмів, та говоримо правильно. А раніше 24 Канал розповідав, чи є в українській мові словосполучення "бегущая строка".