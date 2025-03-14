Росіянізми залишаються у технічній термінології. Як перекласти термін "бегущая строка", пояснює 24 Канал, посилаючись на тікток Віки Хмельницької.
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Чому "строка" не "бегущая"
Чому в українців виникають труднощі при перекладі технічного терміну "бегучая строка", як, наприклад, – "біжуча стрічка" чи "бігуча строка".
Нагадаємо, що при перекладі активних дієприкметників в українській мові немає закінчень "-учий", "-ючий". Тому у нас немає слів біжучий, ідучий, ждучий і тому подібне.
А тому термін "бегущая строка", що означає рядок з текстом, який рухається на табло, перекладається як рухомий рядок.
Рухомий рядок – це електронний дисплей, на якому текст або прості зображення рухаються горизонтально. Він часто використовується для відображення:
- рекламних оголошень,
- новинних заголовків,
- попереджень,
- інформаційних повідомлень.
А пристрій, на якому показують рухомий рядок для акторів чи ведучих, правильно називати "суфлером" або "телесуфлером".
Як перекласти "бегущая строка": дивіться відео
Рухомі рядки є ефективним способом привернути увагу до інформації, що відображається. Їх можна побачити в різних місцях:
- на фасадах магазинів
- на зупинках громадського транспорту
- на стадіонах
- в аеропортах
- в інтернеті на сайтах.
Поступово очищуємо свою мову від росіянізмів, особливо від популярних, як, наприклад, слова "роспаковка", якого в українській мові немає.