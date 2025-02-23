Що не так зі словом "упаковка" розповідає 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно!", посилаючись на блог @repetytorka.anna.

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Як називається "упаковка" українською

Залипали на ролики-"распаковки" у соцмережах? А вам не різали слух слова, які говорять про цей процес. З'ясовуймо, як це має звучати українською.

В українській мові немає слова "упаковка".

Якщо мова іде про дію – то це пакування і ми пакуємо подарунок чи товар.

Якщо ж говоримо про папір, пакет, мішок, то це називається – пакОвання.

Тому слово "розпаковка" є калькою від російської, а українською це буде – розпакування чи розпаковування.

А ще українською подарунок – розгортають.

Як "упаковка" українською: дивіться відео

Зауважимо, що слово "розпаковка" ви можете зустріти у світовій павутині, але зважте, що його подають, опираючись на словники 70 – 80-х років. І це слово можна зустріти серед завдань НМТ з української мови.

Зважайте на чистоту мови, вона того варта! Говоріть українською!