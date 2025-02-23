Что не так со словом "упаковка" рассказывает 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно!", ссылаясь на блог @repetytorka.anna.

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Как называется "упаковка" на украинском языке

Залипали на ролики-"распаковки" в соцсетях? А вам не резали слух слова, которые говорят об этом процессе. Выясняем, как это должно звучать на украинском.

В украинском языке нет слова "упаковка".

Если речь идет о действии – то это "пакування" и мы "пакуємо" подарок или товар.

Если же говорим о бумаге, пакет, мешок, то это называется – "пакОвання".

Поэтому слово "распаковка" является калькой от русского, а на русском это будет – "розпаковування" или "розпакування".

А еще на украинском подарок – "розгортають".

Как "упаковка" на украинском: смотрите видео

Заметим, что слово "розпаковка" вы можете встретить в мировой паутине, но учтите, что его подают, опираясь на словари 70 – 80-х годов. И это слово можно встретить среди заданий НМТ по украинскому языку.

Уважайте чистоту языка, он того стоит! Говорите на украинском!