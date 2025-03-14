Русинизмы остаются в технической терминологии. Как перевести термин "бегущая строка", объясняет 24 Канал, ссылаясь на тикток Вики Хмельницкой.
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Почему "строка" не "бегущая"
Почему у украинцев возникают трудности при переводе технического термина "бегущая строка", как, например, – "біжуча стрічка" или "бігуча строка".
Напомним, что при переводе активных причастий в украинском языке нет окончаний "-учий", "-ючий". Поэтому у нас нет слов "біжучий", "ідучий", "ждучий" и тому подобное.
А потому термин "бегущая строка", что означает строку с текстом, которая движется на табло, переводится как "рухомий рядок ".
"Рухомий рядок" – это электронный дисплей, на котором текст или простые изображения движутся горизонтально. Он часто используется для отображения:
- рекламных объявлений,
- новостных заголовков,
- предупреждений,
- информационных сообщений.
А устройство, на котором показывают бегущую строку для актеров или ведущих, правильно называть "суфлером" или "телесуфлером".
Как перевести "бегущая строка": смотрите видео
Бегущие строки являются эффективным способом привлечь внимание к отображаемой информации. Их можно увидеть в разных местах:
- на фасадах магазинов
- на остановках общественного транспорта
- на стадионах
- в аэропортах
- в интернете на сайтах.
Постепенно очищаем свой язык от русинизмов, особенно от популярных, как, например, слова "роспаковка", которого в украинском языке нет.