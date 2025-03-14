Русинизмы остаются в технической терминологии. Как перевести термин "бегущая строка", объясняет 24 Канал, ссылаясь на тикток Вики Хмельницкой.

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Почему "строка" не "бегущая"

Почему у украинцев возникают трудности при переводе технического термина "бегущая строка", как, например, – "біжуча стрічка" или "бігуча строка".

Напомним, что при переводе активных причастий в украинском языке нет окончаний "-учий", "-ючий". Поэтому у нас нет слов "біжучий", "ідучий", "ждучий" и тому подобное.

А потому термин "бегущая строка", что означает строку с текстом, которая движется на табло, переводится как "рухомий рядок ".

"Рухомий рядок" – это электронный дисплей, на котором текст или простые изображения движутся горизонтально. Он часто используется для отображения:

рекламных объявлений,

новостных заголовков,

предупреждений,

информационных сообщений.

А устройство, на котором показывают бегущую строку для актеров или ведущих, правильно называть "суфлером" или "телесуфлером".

Как перевести "бегущая строка": смотрите видео

Бегущие строки являются эффективным способом привлечь внимание к отображаемой информации. Их можно увидеть в разных местах:

на фасадах магазинов

на остановках общественного транспорта

на стадионах

в аэропортах

в интернете на сайтах.

Постепенно очищаем свой язык от русинизмов, особенно от популярных, как, например, слова "роспаковка", которого в украинском языке нет.