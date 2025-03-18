Продолжаем совершенствовать свой украинский и избавляться от русизмов. В рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно" 24 Канал рассказывает, как заменить русизм "б/у".
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Что такое то "б/у"
Думаем, что вы часто встречали объявления, где писалось "б/у телефон", "б/у инструмент", "б/у авто".
Только в украинском языке подобной аббревиатуры нет.
Языковед Александр Авраменко рассказал, как назвать правильно на украинском этот термин.
"Б/у" - это аббревиатура, что на русском языке означает "бывший в употреблении". Более того, не понятно, почему ее пишут через косую черту. А еще используют фразу – "бывший в употреблении", это калька с русского. В украинском языке нет слова "бывший".
Это словосочетание имеет очень точное украинское соответствие:
- "вживаний товар";
- "уживани речі"
- "використані речі".
Заметим, что в нашем языке нет аббревиатуры по этим словосочетаниям.
О написании аббревиатуры "б/у" можно забыть. В нашем языке нет соответствующей аббревиатуры,
– подчеркнул Авраменко.
Гаражная распродажа – это тоже секонд хенд / Freepik
Для обозначения подержанных вещей используют и термин "секонд хенд", что на английском означает "вторая рука". Так называют сеть магазинов подержанной одежды. Хотя и это словосочетание получило свое сокращение – секонд или сешка.
Ресурс "Словообразование" советует использовать термин "вживанка", Почему нет – точно и уместно.
Ну а термины "комиссионка" и "барахолка" существовали в течение ХХ века – ими тоже обозначали места, где продавали подержанные вещи. Сейчас "барахолкой" называют стихийные рынки в определенных местах (в каждом городе свое), где можно найти винтажные, раритетные, коллекционные вещи.
Подбираем украинские соответствия к русизмам, и говорим правильно. А ранее 24 Канал рассказывал, есть ли в украинском языке словосочетание "бегущая строка".