Певна плутанина в українців виникає зі словом "ящик" та "шухляда". Яка між ними різниця в українській мові розповідає 24 Канал.

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Що таке "шухляда" та чому це не "ящик"

Мовна плутанина виникає зі словом "шухляда", виявляється, що дехто не знає його значення.

ШухлЯда – це висувна чотирикутна коробка, що є частиною шафи, комода, столу чи інших меблів. Вона використовується для зберігання дрібних речей, документів, білизни, кухонне приладдя.

Слово німецького походження – Schublade, прийшло до нас через посередництво польської – szuflada. Саме з літерою "ф", деколи, можемо почути це слово від старшого покоління – "шуФляда".

В українській мові є вислів – "відкладати (справу) в довгу шухляду" – відкладати виконання якої-небудь справи на тривалий, невизначений час

Це слово зафіксоване у Словнику російсько-українському 1893 – 1898 років за редакцією М. Уманця, А.Спілки. Тут наведено ще одне слово – столівка.

Але часто, для позначення цієї частини меблів використовують слово "ящик" – "ящик столу", "ящик комода". Однак, назва притаманна російській мові. У ній словом "ящик" позначають і ящик столу, і поштовий ящик.

В українській мові теж є слово ящик. Але ним називають самостійний предмет – дерев'яний, металевий, пластиковий – для зберігання та перевезення інших предметів: ящик для яблук, ящик для квітів, великий ящик для іграшок.

Цей предмет – ящик! / Freepik

А "почтовий ящик" українською мовою – поштова скринька.

Говоримо українською та позбуваємося русизмів. Раніше ми розповідали, що в українській мові немає слова "підшипник" та як ця деталь називається українською.