Знаєте, що у кожній мові є своє позначення для звуків, які видають тварини. Це залежить від фонетики мови. Які ж звуки видають кішки та як вони пишуться українською, розповідає 24 Канал.

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Які звуки видає кішка

Кішки – найпопулярніші домашні улюбленці, яких можна вибрати за кольором, породою, розміром і навіть характером.

А котячі співи навесні свідчать про прихід тепла і весни. Та чи задумувались ви коли-небудь, як правильно назвати українською звуки кота – нявкання, м'явкання чи вавкання?

Як же записати котяче мовлення українською мовою, з'ясуймо?

За академічним тлумачним "Словником української мови" правильним є слово "няв" – саме воно передає звуконаслідування кішки та відповідає українським фонетичним нормам. Тому українські кішки – нявчать чи кажуть няв-няв!

Слово м'явкати, ймовірно, з'явилося під впливом інших мов, зокрема російської та англійської, де використовують ці звуки (мяукать, meow).

Це не єдині звуки, які видають кішки, вони можуть видавати:

Муркотання / мурчання

Трелі і щебетання

Гарчання

Різноманітні види нявкання

Виття (стогін)

Шипіння

Стрекотіння (клацання)

Волання

Ці звуки котячої комунікації передають настрій пухнастика. Найчастіше коти нявкають коли хочуть їсти, уваги, почистити лоток чи їх щось турбує. І ці звуки, переважно, використовують для комунікації з людьми.

Найприємніший звук – муркотання. Він має терапевтичний ефект для людини.

Користь від муркотання: дивіться відео

Насолоджуйтеся спілкуванням з вашими пухнастиками і знайте, що українською вони нявкають!

Важливо вдосконалювати свою українську і можна починати з імен, як, наприклад, яку правильну форму мають імена Вєра, Маріна і Ксюша.