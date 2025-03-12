Знаєте, що у кожній мові є своє позначення для звуків, які видають тварини. Це залежить від фонетики мови. Які ж звуки видають кішки та як вони пишуться українською, розповідає 24 Канал.
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Які звуки видає кішка
Кішки – найпопулярніші домашні улюбленці, яких можна вибрати за кольором, породою, розміром і навіть характером.
А котячі співи навесні свідчать про прихід тепла і весни. Та чи задумувались ви коли-небудь, як правильно назвати українською звуки кота – нявкання, м'явкання чи вавкання?
Як же записати котяче мовлення українською мовою, з'ясуймо?
За академічним тлумачним "Словником української мови" правильним є слово "няв" – саме воно передає звуконаслідування кішки та відповідає українським фонетичним нормам. Тому українські кішки – нявчать чи кажуть няв-няв!
Слово м'явкати, ймовірно, з'явилося під впливом інших мов, зокрема російської та англійської, де використовують ці звуки (мяукать, meow).
Це не єдині звуки, які видають кішки, вони можуть видавати:
- Муркотання / мурчання
- Трелі і щебетання
- Гарчання
- Різноманітні види нявкання
- Виття (стогін)
- Шипіння
- Стрекотіння (клацання)
- Волання
Ці звуки котячої комунікації передають настрій пухнастика. Найчастіше коти нявкають коли хочуть їсти, уваги, почистити лоток чи їх щось турбує. І ці звуки, переважно, використовують для комунікації з людьми.
Найприємніший звук – муркотання. Він має терапевтичний ефект для людини.
Користь від муркотання: дивіться відео
Насолоджуйтеся спілкуванням з вашими пухнастиками і знайте, що українською вони нявкають!
Важливо вдосконалювати свою українську і можна починати з імен, як, наприклад, яку правильну форму мають імена Вєра, Маріна і Ксюша.