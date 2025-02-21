Всі чули та послуговувалися словом "підшипник", а виявляється його немає в українській мові. Як перекладається це слово розповідає 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно!", посилаючись на @show_rami.

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Яким же словом замінити "підшипник"

Хоч раз ви чули слово "підшипник", навіть якщо ви не інженер, і не механік. Але цього слова в українській мові не існує! Воно штучно замінило українське позначення цієї деталі.

Ще до 2003 року в українській конструкторській документації використовували термін "підшипник", який було визначено як недопустимий у ДСТУ 3321-2003. З огляду на це дублетний термін підшипник є застарілим. Тому зараз використовують термін вальниця.

Як українською "підшипник": дивіться відео

І ні, цей термін не вигаданий щойно, щоб замінити російський варіант.

Що таке вальниця Технічний пристрій, призначений для підтримування вала, закріплення на осі чи іншої конструкції у зафіксованому розташунку, що забезпечує обертання, хитання чи гойдання або лінійне переміщення з найменшим опором, а також для сприйняття й передавання навантаження на інші частини конструкції.

Цей термін зафіксований ще у "Словнику української мови" Б. Д. Грінченка – у XIX столітті валницею називали опору для вала млина.

А у "Словнику технічної термінології" М. і Л. Дарморосів 1926 року валниця вже використовується для позначення російського терміну "пІдшипник".

І зрештою, "Словник технічної термінології" під редакцією І. Шелудька і Т. Садовського 1928 року, теж використовує термін вальниця – у такій формі, як сьогодні.

Тому, якщо ми не знали й не чули якогось слова, не означає що його не існує – українцям створили умови, за яких, ми його "забули".

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