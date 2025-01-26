Давно смакували кавою у гарному товаристві? Надолужте цю втрату, а 24 Канал розповість, як грамотно запросити українською на каву, посилаючись на тікток Марії Словолюб.

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Як запросити на каву українською

Через швидкий ритм життя уже звикли пити каву поспіхом чи на ходу, у короткій перерві на роботі, чи на вулиці. Але іноді слід дозволити собі насолодитися кавою у кав'ярні, запросивши друга, колегу чи кохану людину.

Як же запросити українською правильно на посиденьки з кавою. Фраза "пішли на каву" – помилка.

Слово "піти" – дієслово в минулому часі, а "пішли" вказує на те що уже сталося. Наприклад, "ми вчора пішли на прогулянку і гарно провели час".

Тому, якщо ви хочете когось запросити на каву, прогулянку, закупи, використайте слово – ходімо.

"Ходімо на каву!"

"Ходімо на закупи"

А ще можна сказати:

"Ходімо на кавування!"

"Покавуймо?"

І запам'ятайте в українській мові напій називається кава, а не "кофе" і тим паче не "кохфе".

Колір чи смак – кавовий, а не "кофейний".

А посуд для кави – кавник.

Як правильно запросити на каву: дивіться відео

А ще маємо таке поняття як сoffee break – кофі-брейк чи кава-брейк.

Що таке кофі-брейк Це коротка перерва (15 – 40 хв) під час офіційних заходів (наукова або бізнес-конференція) для легкої трапези чи неформального спілкування.

Це слово на ресурсі "Словотвір" пропонують замінити на:

пауза на каву;

час на каву;

кавопий;

кавоспин;

каво-час чи каво-тайм;

каво-спочин;

кавування.

Чому б і ні, цікаво, зрозуміло і допустимо!

Кава-брейк покращує спілкування / Freepik

Вважається, що під час таких перерв за чашкою кави й за невимушеною розмовою, учасники заходу відмінно налаштовують на подальшу діяльність, правильно перезавантажуючи мозок. Така перерва сприяє укладенню взаємовигідних договорів, пошуку партнерів та іншій діловій активності.