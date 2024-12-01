Вболіваючи за чистоту української мови та популяризуючи її багатогранність, 24 Канал з посиланням на тікток @show_rami, пропонує познайомитися із забутими українськими словами. Здивуйте своїх співрозмовників!

Дивіться також Аж на язику запече: додайте вогнику розмові з красивою українською лайкою

Чи чули ви такі слова раніше

Сьогодні в Україні іде заклик від мовознавців, філологів, учителів української мови повернутися до мовного коріння та вичистити своє мовлення від "мовних бур'янів".

У своїх блогах автори щоразу віднаходять якісь цікавинки, доводячи, яким скарбом є наша мова, скільки всього забуто та як слід збагачувати свій словничок.

Пригадаймо разом забуті українські слова:

Таємниче слово жижки – це частина тіла під коліном (підколінний сухожилок) "– Се не пусте, –. Сказав Явтух Рябку, — оце тебе за те. По жижках, бра Рябко, так гарно пошмагали, Що пан із панею сю цілу ніч не спали". (Українська байка). А ще можна зустріти вислів "жижки затремтіли / трясуться", коли описують свій страх чи втому.

Наступне слово – зорецвіт – це власна назва квітки айстри. Що власне з латини і перекладається як "зірка" – astrum (сходити до зірок – super astra ferri). Воно часто зустрічається в українській поезії початку ХХ століття. Приємно ж отримати букет не з айстр, а з зорецвітів!

Чи знайоме вам слово ятка? Це те ж саме, що і кіоск чи ларьок – легка тимчасова будівля для торгівлі чи вистави. "Ходить [Парася] попід ятками й купує подружкам барвисті стрічки, намисто, коралі, цукерки". (Юрій Яновський).

Цікаве слово відлога – це давнє українське слово позначає те саме, що і французьке "капюшон". Про капюшон більше можна прочитати тут.

Ще одне слово – діброва. Воно позначає дубовий гай чи ліс. А ще в Україні є населені пункти з такою назвою та прізвища. Це доводить давність походження слова та вживання.

5 незвичних забутих слів: дивіться відео

Які слова для вас були новими, а які знайомими? Беріть ці слова у користування і дивуйте своєю обізнаністю!