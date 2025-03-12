Як можна перекласти вислів "потеряйся" розповідає 24 Канал.
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Як же перекласти "потерайся"
Російське слово "потеряйся", використовується як крилатий вислів, що означає – не заважай, чи чемна версія, коли вас "послали".
Але слово має свої варіанти й в українській мові, і це зовсім не дослівне "загубися". Можна сказати одним словом, а можна і фразеологізмами – і їх чимало! А тому можна кожного разу використовувати іншу версію.
Можна сказати одним словом:
- щезни,
- зникни,
- згинь,
- здрисни,
- випаруйся,
- розчинися.
А ще безліч влучних фраз – давніх і сучасних, які можна змінювати ледь не щодня:
- Зроби так, щоб тебе шукали.
- Зроби так, щоб за тобою скучали.
- Згинь, нечиста сила!
- Мандруй звідси!
- Гуляй вальсом!
- Зникни з горизонту!
- Впала, зашипіла, поповзла!
- Бачиш двері? Мацай клямку!
- Крути ногу – роби вітер!
- Поріг бачиш – пісню знаєш!
- Чухай ногу об дорогу.
- Шапка – двері – коридор.
Як сказати "потерайся": дивіться відео
Цей вислів ще й осучаснюється, беручи до уваги актуальні цитати чи пристрої:
- Зроби, як ковпачок від флешки.
- Вийди звідси, розбійнику.
- Піди вслід за російським воєнним кораблем.
- Іди у напрямку російського корабля.
Звісно, маємо і лайливі версії, але з ними варто бути обережними.
Лайливі версії теж існують: дивіться відео
Навіщо нам русизми, коли маємо стільки українських варіантів! І це не лише до слова "потеряйся". Таке ж різноманіття варіантів перекладу у слова "іскрамьотний".