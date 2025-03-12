Как можно перевести выражение "потеряйся" рассказывает 24 Канал.

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Как же перевести "потеряйся"

Русское слово "потеряйся", используется как крылатое выражение, что означает – не мешай, или вежливая версия, когда вас "послали".

Но слово имеет свои варианты и в украинском языке, и это совсем не дословное "потеряйся". Можно сказать одним словом, а можно и фразеологизмами – и их немало! Поэтому можно каждый раз использовать другую версию.

Можно сказать одним словом:

щезни,

зникни,

згинь,

здрисни,

випаруйся,

розчинися.

А также множество метких фраз – древних и современных, которые можно менять чуть ли не каждый день:

"Зроби так, щоб тебе шукали".

"Зроби так, щоб за тобою скучали".

"Згинь, нечиста сила!"

"Мандруй звідси!"

"Гуляй вальсом!"

"Зникни з горизонту!"

"Впала, зашипіла, поповзла!"

"Бачиш двері? Мацай клямку!"

"Крути ногу – роби вітер!"

"Поріг бачиш – пісню знаєш!"

"Чухай ногу об дорогу."

"Шапка – двері – коридор".

Как сказать "потеряйся": смотрите видео

Это выражение еще и осовременивается, принимая во внимание актуальные цитаты или устройства:

"Зроби, як ковпачок від флешки."

"Вийди звідси, розбійнику."

"Піди вслід за російським воєнним кораблем."

"Іди у напрямку російського корабля."

Конечно, есть и бранные версии, но с ними стоит быть осторожными.

Ругательные версии тоже существуют: смотрите видео

Зачем нам русизмы, когда есть столько украинских вариантов! И это не только к слову "потеряйся". Такое же многообразие вариантов перевода у слова "іскрамьотний".