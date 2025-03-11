Фразеологизмы значительно украшают и обогащают язык, но если это не русские версии. В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!", 24 Канал рассказывает, какие соответствия к выражению "по большому счету", ссылаясь на тикток @show_rami.

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Есть ли перевод у выражения "по большому счету"

Не все устойчивые выражения имеют дословный перевод. Но именно такую ошибку допускают, когда переходят на украинский язык. Но таким образом образуется только калька.

Выражение, "по большому счету", которое часто употребляют, не несет никакой смысловой нагрузки, а служит вставным словом для усиления сути. Поэтому дословный перевод "по большому счету" или "по большому счету" является грубой калькой.

Поэтому, его можно заменить украинскими вставными словами:

"загалом",

"зрештою",

"зокрема",

"переважно",

"здебільшого".

А еще можно использовать:

"врешті решт",

"ба більше",

"щонайменше",

"значною мірою" чи "великою мірою".

Немало вариантов, то зачем нам русизмы?

К слову! Проверьте себя и переведите эти 5 слов на украинский язык. С этой задачей справится далеко не каждый.

Как перевести "по большому счету": смотрите видео

Избавляйтесь от русизмов и говорите на украинском красиво!