Фразеологізми значно прикрашають та збагачують мову, але якщо це не російські версії. У рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!", 24 Канал розповідає, які відповідники до вислову "по большому счету", посилаючись на тікток @show_rami.

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Чи є переклад у вислову "по большому счету"

Не усі сталі вирази мають дослівний переклад. Але саме такої помилки припускаються, коли переходять на українську мову. Але таким чином утворюється лише калька.

Вислів, "по большому счету", який часто вживають, не несе жодного змістового навантаження, а слугує вставним словом для посилення суті. А тому дослівний переклад "по великому рахунку" чи "за великим рахунком" є грубою калькою.

А тому, його можна замінити українськими вставними словами:

загалом,

зрештою,

зокрема,

переважно,

здебільшого.

А ще можна використати:

врешті решт,

ба більше,

щонайменше,

значною мірою чи великою мірою.

Чимало варіантів, то навіщо нам русизми?

До слова! Перевірте себе та перекладіть ці 5 слів на українську мову. З цим завданням впорається далеко не кожен.

Як перекласти "по большому счету": дивіться відео

Позбавляйтеся русизмів та говоріть українською гарно!