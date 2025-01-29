Это касается и определенных черт и особенностей человека. 24 Канал советует соответствия к словам "картавый" и "левша", ссылаясь на блог языковеда Марии Словолюб.

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Как же заменить на украинском знакомые "картавый" и "левша"

Хотя слова картавый и левша знакомы всем украинцам и являются укоренившимися в язык, они не являются исконно родными, но в словарях мы можем встретить и такие версии. Однако, они неуместны в украинском языке, ведь есть свои обозначения. Эти слова отражают определенные особенности человека, а потому украинцы видели и слышали их по-другому.

Поэтому не картавый, а – "гаркавый". А еще можно сказать:

"гаркуша",

"шигирявий".

Кто такой картавый Это человек человека, имеющий дефект речи, связанный с неправильным произношением звуков "р" или "л". Такой человек вместо этих звуков может произносить другие, например, "г" или "й".

Не "картавый" и не "левша": смотрите видео

Еще одно слово, которое уже "украинизировалось" – это "усугублять". Однако – это русизм, не типичный для украинского языка, поэтому и "усугубляты", адаптированный вариант, звучит неуместно. А вместо этого используйте один из соответствий:

"загострювати",

"погіршувати",

"посилювати".

Еще одно ошибочное слово – левша, на украинском это будет звучать как – "шульга". Кроме того, есть еще диалектические названия:

"манько",

"манькут",

"манькутник",

"малькутник",

"лівак".

Кто такой левша Это человек, у которого доминирует левая рука и все действия он выполняет, преимущественно, этой рукой. У них нестандартное мышление, поэтому часто это люди творческих профессий или изобретатели.

Как по-украински назвать левшу: смотрите видео

Головоломка для развлечения: определите, кто из них левша.

Кто из них левша / инфографика УНИАН

Интересные факты о левше:

13 августа – Международный день левши.

В процентном соотношении левши всегда и неизменно составляют лишь 10% населения земного шара.

Среди них больше мужчин, чем женщин.

Леворукие люди обычно рисуют изображения, на которых взгляды нарисованных существ направлены вправо.

Леворуким легче переучиться на правшу, чем праворуким на левшу.

В видах спорта, где противники встречаются лицом к лицу (теннис, бокс и бейсбол) левши имеют серьезное преимущество.

Леворукость передается наследственно.

Многие мировые гении и знаменитости – левши, поскольку они мыслят нестандартно и творчески.

Левшами могут быть и животные, в частности грызуны и кошки – у них доминирует левая лапка.

Давайте лелеять язык! А левша – официант!