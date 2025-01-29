Это касается и определенных черт и особенностей человека. 24 Канал советует соответствия к словам "картавый" и "левша", ссылаясь на блог языковеда Марии Словолюб.
Смотрите также Больше не зовите "пошли на кофе": рассказываем, как правильно приглашать на посиделки
Как же заменить на украинском знакомые "картавый" и "левша"
Хотя слова картавый и левша знакомы всем украинцам и являются укоренившимися в язык, они не являются исконно родными, но в словарях мы можем встретить и такие версии. Однако, они неуместны в украинском языке, ведь есть свои обозначения. Эти слова отражают определенные особенности человека, а потому украинцы видели и слышали их по-другому.
Поэтому не картавый, а – "гаркавый". А еще можно сказать:
- "гаркуша",
- "шигирявий".
Кто такой картавый Это человек человека, имеющий дефект речи, связанный с неправильным произношением звуков "р" или "л". Такой человек вместо этих звуков может произносить другие, например, "г" или "й".
Не "картавый" и не "левша": смотрите видео
Еще одно слово, которое уже "украинизировалось" – это "усугублять". Однако – это русизм, не типичный для украинского языка, поэтому и "усугубляты", адаптированный вариант, звучит неуместно. А вместо этого используйте один из соответствий:
- "загострювати",
- "погіршувати",
- "посилювати".
Еще одно ошибочное слово – левша, на украинском это будет звучать как – "шульга". Кроме того, есть еще диалектические названия:
- "манько",
- "манькут",
- "манькутник",
- "малькутник",
- "лівак".
Кто такой левша Это человек, у которого доминирует левая рука и все действия он выполняет, преимущественно, этой рукой. У них нестандартное мышление, поэтому часто это люди творческих профессий или изобретатели.
Как по-украински назвать левшу: смотрите видео
Головоломка для развлечения: определите, кто из них левша.
Кто из них левша / инфографика УНИАН
Интересные факты о левше:
- 13 августа – Международный день левши.
- В процентном соотношении левши всегда и неизменно составляют лишь 10% населения земного шара.
- Среди них больше мужчин, чем женщин.
- Леворукие люди обычно рисуют изображения, на которых взгляды нарисованных существ направлены вправо.
- Леворуким легче переучиться на правшу, чем праворуким на левшу.
- В видах спорта, где противники встречаются лицом к лицу (теннис, бокс и бейсбол) левши имеют серьезное преимущество.
- Леворукость передается наследственно.
- Многие мировые гении и знаменитости – левши, поскольку они мыслят нестандартно и творчески.
- Левшами могут быть и животные, в частности грызуны и кошки – у них доминирует левая лапка.
Давайте лелеять язык! А левша – официант!