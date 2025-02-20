Как правильно называется овощ, который у нас считают "вторым хлебом", рассказывает 24 Канал.

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Какое правильное название у этого овоща

Эта распространенная сельскохозяйственная культура относится к семейству пасленовых и имеет латинское название Solanum tuberosum. Его присвоил еще в 1596 году швейцарский ботаник и анатом, систематик растительного мира Каспар Баугин.

В украинском языке литературное название растения – картофель. Оно пришло из немецкого языка Kartoffel, а и в свое время от итальянского tartufo (земляной клубень – трюфель).

А название "бульба" появилось в связи с похожестью плодов картофеля на "бульбашку" (бульку), что и означает это слово.

Однако, региональных названий этого овоща насчитывается несколько десятков. Образовались они от ассоциаций, заимствований из других языков, сокращений или особенностей произношения. И порой бывают совсем не похожими на литературное название:

крумпли,

мандебурка,

бурка,

груля,

бандура,

бараболя,

компитер.

Вот так в Украине называют картофель / рисунок Института языкознания имени O.O.Потебни

Не только картофель: смотрите видео

Появлению картофеля в Европе мы обязаны Педро Сьеса де Леону, испанскому историку, первому хроникеру Конкисты, который привез его из Перу в 1551 году. Из Испании картофель распространился в Германию, Италию, Бельгию, Голландию, Францию и Англию, а затем и в другие страны Европы. У нас он начал культивироваться с XIX века.