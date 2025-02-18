Изысканный и удачно подобранный аромат всегда дополнит ваш образ. А как называется по-украински ароматная жидкость парфюм или парфум, расскажет 24 Канал.

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Как правильно назвать ароматную жидкость

Хорошо подобранный аромат женщины является своеобразной подписью или ассоциацией с этим человеком. Поэтому его так тщательно подбирают под событие, сезон, мероприятие, возраст и образ. У каждой женщины есть свой любимый аромат, или даже несколько. И ароматы это не только женское, но и мужское завершение образа.

А как же правильно на украинском назвать эти ароматные жидкости – парфУм, парфЮм и почему мы еще знаем слово духи .

Слово "парфюм" , происходит от латинского " per fumumum" , то есть "через дым" и к нам оно пришло из французского языка – parfum, дословно – "благовония".

А теперь, согласно украинскому правописанию, знаем, что в словах, заимствованных из французского языка, после шипящих "ж" и "ш" пишется в соответствии с французским "у" украинское "у" , а не "ю": в словах " парфум", "парфуме́рия" , а также в словах "брошура", "жури", "парашут".

Слово " парфюм" у нас существует, потому что так писалось в Словаре украинского языка в 11 томах 1975 года и более ранних, например определение:

"ПарфЮмерія – галузь легкої промисловості, яка створює ароматичні косметичні вироби."

Более того, в начале ХХ века, мы могли встретить и написание – "парфьом" – так, как это слышалось на французском.

Но отметим, что эти формы не являются правильными по действующему литературному правописанию. А потому на украинском языке мы говорим:

"парфум"

"парфумер"

"парфюмерия"

"парфумерный".

А вот слово "духи", которые часто использовали наши мамы и бабушки – это дословный русский перевод слова "благовония" , возникший еще в XVII веке. А в советское время именно так писали на флаконах с парфюмом – духи . А соответственно возникли и производные слова – надушиться или надухаться.

Ну и конечно, многие помнят другую советскую ароматическую жидкость – одеколон "Русский лес", "Шипр", "Тройной" и тому подобные сильно пахнущие, спиртовые жидкости, которыми пользовались после бритья для дезинфекции мужчины.

Само слово происходит от немецкого города Кельн, который на французском звучит как Колон, где производили ароматную воду – на французском eau de Colone – о'де колонь (вода из Колона).

Что такое парфюм Это композиция из смеси ароматических растительных масел, веществ животного происхождения и спирта с сильным ароматом. Духи для классификации делятся на цитрусовые, цветочные, амбровые, древесные, шипровые, кожные, фужерные.

Хорошие духи это дорогая вещь, стоимость некоторых натуральных ароматических веществ приравнивается к стоимости драгоценных камней, как, например, амбра.

Как наносить духи: смотрите видео

А еще в словарик парфюмерии можем добавить:

абсолют – концентрированный запах,

ноты – различные запахи, которые постепенно раскрываются в духах,

композицию или аккорд – чистота и насыщенность "звучания аромата",

шлейф или сияж – запах, который вы чувствуете, как будто легкий ароматический бриз, когда на улице мимо вас проходит женщина или мужчина с красивым парфюмом.