Як правильно називається овоч, який у нас вважають "другим хлібом", розповідає 24 Канал.

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Яка правильна назва у цього овоча

Ця поширена сільськогосподарська культура належить до родини пасльонових і має латинську назву Solanum tuberosum. Її присвоїв ще у 1596 році швейцарський ботанік і анатом, систематик рослинного світу Каспар Баугін.

В українській мові літературна назва рослини – картопля. Вона прийшла з німецької мови Kartoffel, а та свого часу від італійського tartufo (земляна бульба – трюфель).

А назва бульба з'явилася у зв'язку зі схожістю плодів картоплі на бульбашку (бульку), що і означає це слово.

Однак, регіональних назв цього овоча налічується кілька десятків. Утворилися вони від асоціацій, запозичень з інших мов, скорочень чи особливостей вимови. І часом бувають геть не схожими до літературної назви:

крумплі,

мандебурка,

бурка,

ґруля,

бандура,

бараболя,

компітер.

Ось так в Україні називають картоплю / малюнок Інституту мовознавства імені O.O.Потебні

Не лише картопля: дивіться відео

Появі картоплі в Європі ми зобов'язані Педро Сьєса де Леону, іспанському історику, першому хронікерові Конкісти, котрий привіз її з Перу у 1551 році. З Іспанії картопля поширилася в Німеччину, Італію, Бельгію, Голландію, Францію й Англію, а потім і в інші країни Європи. У нас вона почала культивуватися з ХІХ століття.