Переводится ли слово "зазор", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".

Что такое "зазор"?

Слово "зазор" – это технический термин, который знают механики, столяры, строители. Он означает щель или пространство между двумя прилегающими предметами или деталями механизмов, когда они приспособлены не "заподлицо", то есть впритык.

Между цапфой и подшипником создается клиновидный зазор, в который при вращении цапфы нагнетается смазочная жидкость. (из учебной литературы).

Кстати, слова "подшипник" нет в украинской литературе, этот технический термин уже заменен на украинский.

"Википедия" указывает, что это слово русского происхождения, и было введено в научную терминологию.

Чаще всего это слово употребляется как профессиональная лексика. В бытовом использовании привычнее слово – щель. Хотя слово многозначное, однако как технический термин не совсем подходит.

Однако, это не означает, что не существует других синонимов, в том числе и иноязычного происхождения, которые можно тоже часто услышать:

клиренс – английское,

– английское, люфт – немецкое,

– немецкое, люф – польское.

Есть и украинские слова, они просто не такие привычные:

просвіт,

прозір

Что такое просвет?

Определение, из словарей: промежуток, который образуется между близко расположенными предметами; отверстие в чем-либо, щель между чем-то, сквозь которую что-то проникает, просматривается. Слово многозначное.

Именно "просвіт" наиболее приближенное по значению к "зазору" и встречается в литературе:

Перетин підземними тепловими мережами трамвайних колій слід виконувати на відстані від стрілок та хрестовин не менш як три метри на просвіт. (з науково-технічної літератури).

Щось синє майнуло в просвіті між будинками, наче синя блискуча сталь. (Олесь Донченко)

Хотя украинская техническая терминология еще в процессе разработки, впрочем, это отнюдь не означает, что нам не хватает своих слов. Говорите на украинском!