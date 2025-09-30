На улице задождило – осень входит в свои права, а вот как описать капельки дождя, которые летят с неба, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Андрея Шимановского.

Смотрите также Как на украинском сказать "зазор": нуждается ли этот термин в переводе

Как сказать о дожде – он идет или падает?

Кто-то любит дождливую погоду и прогулки под дождем под зонтиком, а для кого-то – это время осенней хандры с желанием закутаться в теплый плед с чашкой ароматного горячего напитка.

А вот когда рассказывают о дожде, то можем встретить две языковых конструкции – дождь идет и дождь падает. Это зависит от традиции и региона. Но есть ли ошибка в одном из этих вариантов?

Когда мы говорим о дожде, интуитивно хочется сказать:

"Дождь идет" – это звучит естественно, мягко, по-украински.

Однако, "дождь падает" – тоже грамматически правильно, но стилистически имеет другой оттенок.

Этимологически, "идет", имеет 31 вариант толкования, как объясняет ресурс "Горох". Это не только о шагах, а о движении в пространстве, об обучении, вступление, отправка письма, когда что-то приближается (осень идет), а также об осадках – дождь, снег.

Вариант "падает дождь" – акцентирует момент падения, капли, динамику. Часто употребляется в поэзии или для драматического эффекта.

Однако, наша речь не ограничивается только двумя конструкциями. Есть еще ряд живописных синонимов, которые выразительнее, точнее подробнее опишут дождливую погоду – интенсивность, продолжительность и красоту дождя:

моросить,

накрапає,

періщить,

ллє як з відра,

мрячить,

гемзить,

цяпає,

випадає,

сипле,

валить,

січе,

сипе,

йде стіною,

дзюркоче,

крапотить,

крапає,

пищить,

шурує,

полоще,

сіється,

мжичить,

мигичить,

дріботить.

Немало, да? Какой варианты используете вы? И о каком варианте мы не знаем?

Что делает дождь: смотрите видео

Но если вернемся к самым распространенным конструкциям, то в поэтических текстах оба варианта имеют право на жизнь. Но в разговорной речи – "идет дождь" звучит естественнее.

Выберите свой вариант и говорите о дожде на украинском!