Каким украинским словом заменить россиянизм "вєєр", рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Как сказать "вєєр" на украинском?

У жаркий летний день или на старинных портретах, и фильмах посвященных прошлым эпохам, часто можно увидеть элегантный складной предмет, которым обмахиваются от жары. Многие называют его "вєєром", но украинское ли это слово?

На украинском правильно – віяло. Слово "віяло" происходит от глагола "віяти" – дуть, обдавать воздухом, в частности ветер – "віє". То есть "віяло" – это буквально то, чем веют, создают прохладу. Таким образом мы определили, что слово является древним и исконно украинским.

А вот "вєєр" – это заимствование через русский язык. Его источником считают немецкое Fächer ("веер"), но в украинском литературном языке давно утвердилось собственное слово.

Конечно есть и синонимы. Словарь синонимов Караванского приводит примеры:

вахляр / вахлярка,

опахало,

обмахало (діалетизм).

Однако, слова "віяр" нет, оно прямое калькирование русского "вєєр".

Можно встретить уточнение, что опахало – это большой веер на длинной ручке из пальмовых листьев или страусиных перьев, которым обмахивали вельмож.

Кстати! Слово "віяло" в украинском языке имеет и другое значение. Так называют устройство для очистки зерна потоком воздуха.

Что вы знаете о веере?

Интересно, что веера имеют очень давнюю историю, меняли стиль росписи материалы изготовления и форму – круглые и полукруглые, сложные и жесткие. Первые их прообразы появились несколько тысячелетий назад в Египте, Китае и Индии. Там они были не только средством от жары, но и символом власти и высокого положения и даже оружием.

Особую популярность веера получили в Европе XVII – XVIII веков. Тогда они превратились в настоящее произведение искусства: их украшали шелком, кружевом, перламутром, расписывали сценами из мифов и романтическими сюжетами. Ими пользовались и мужчины, и женщины.

Веера в Европе в эпоху барокко – признак принадлежности к аристократии, дама с веером – непременно аристократка. Низшие сословия не имели доступа к этому аксессуару.

А еще существовал целый язык веера. Барышни могли с помощью движений веером передавать скрытые сообщения кавалерам. Открыть веер, прикрыть им лицо или легонько коснуться щеки – каждый жест имел свое значение.

Веера являются частью костюма японской гейши и стали частью образов в испанском танце фламенко на уровне с кастаньетами и платком.

И конечно веера – это предмет коллекционирования. Известным украинским коллекционером вееров является художник Александр Миловзоров, который имеет произведения европейских и азиатских производителей вееров XVIII – ХХ веков. Коллекцию из 54 вееров имеет и Одесский музей имени Блещунова.

Выставка вееров в доме-музее Шевченко: смотрите видео

Слово "веер" используют и для обозначения формы – характерного полукруга. Например, листьев пальмы или хвост павлина. А еще это тактическая фигура – для игры в регби или расположения войск.

Итак, если речь идет об элегантном аксессуаре для создания прохлады, на украинском это веер. Хорошее, древнее и вполне свое.