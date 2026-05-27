Какими еще словами можно заменить слово "жара", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Как сказать "жара" на украинском?

Как описать погоду, когда на улице солнечно и оооочень тепло и ты мечтаешь о тени, прохладный "освежающий" напиток и мороженое. Многие скажут – жара. Но имеет ли такое слово украинский язык, или мы пользуемся "чужаком", теряя свои изюминки?

Лето приходит – и вместе с ним в разговорах массово появляется слово "жара": "Какая жара!", "На улице страшная жара", "Из-за жары нечем дышать"..

Но если говорить на литературном украинском – слово нежелательное. Оно пришло под влиянием русского языка. Вы найдете его в словарях с толкованием – "горячая летняя пора или высокая температура воздуха в помещении, печи".

Но кроме "жара" есть еще ряд синонимов на украинском, которые точнее опишут погоду:

спека

спекота

жарінь

пекло (розмовно й образно)

(розмовно й образно) задуха

духота

гарячінь

припік

То есть лучше и благозвучнее сказать:

"Сьогодні страшенна спека"

"Надворі такий жар!"

"Яка гарячінь!"

Чем интересна и откуда взялась "жара"?

Слово ""жара" очень древнее. Оно происходит от глагола "печь"печь" – то есть сильно греть, обжигать. Поэтому "жара" – это буквально то, что "печет". И согласитесь, в июне – июле это чувствуется особенно хорошо.

В произведениях Ивана Франко встречаем: "Жара стояла такая, что аж голова кружилась". Народные песни и пословицы тоже знают слово "жара": "В жару и вода сладкая".

Не только "жара" / Язык – ДНК нации

Кстати, отсюда же:

жгучая боль;

солнце прижигает;

обожглась на солнце;

напечь голову.

Все эти слова – одна большая "жгучая" семья. А вы ждете летней жары?