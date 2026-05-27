Какими еще словами можно заменить слово "жара", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Как сказать "жара" на украинском?

Как описать погоду, когда на улице солнечно и оооочень тепло и ты мечтаешь о тени, прохладный "освежающий" напиток и мороженое. Многие скажут – жара. Но имеет ли такое слово украинский язык, или мы пользуемся "чужаком", теряя свои изюминки?

Лето приходит – и вместе с ним в разговорах массово появляется слово "жара": "Какая жара!", "На улице страшная жара", "Из-за жары нечем дышать"..

Но если говорить на литературном украинском – слово нежелательное. Оно пришло под влиянием русского языка. Вы найдете его в словарях с толкованием – "горячая летняя пора или высокая температура воздуха в помещении, печи".

Но кроме "жара" есть еще ряд синонимов на украинском, которые точнее опишут погоду:

  • спека
  • спекота
  • жарінь
  • пекло (розмовно й образно)
  • задуха
  • духота
  • гарячінь
  • припік

То есть лучше и благозвучнее сказать:

  • "Сьогодні страшенна спека"
  • "Надворі такий жар!"
  • "Яка гарячінь!"

Чем интересна и откуда взялась "жара"?

Слово ""жара" очень древнее. Оно происходит от глагола "печь"печь" – то есть сильно греть, обжигать. Поэтому "жара" – это буквально то, что "печет". И согласитесь, в июне – июле это чувствуется особенно хорошо.

В произведениях Ивана Франко встречаем: "Жара стояла такая, что аж голова кружилась". Народные песни и пословицы тоже знают слово "жара": "В жару и вода сладкая".

Не только "жара" / Язык – ДНК нации

Кстати, отсюда же:

  • жгучая боль;
  • солнце прижигает;
  • обожглась на солнце;
  • напечь голову.

Все эти слова – одна большая "жгучая" семья. А вы ждете летней жары?