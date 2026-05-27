Якими ще словами можна замінити слово "жара", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".
Як сказати "жара" українською?
Як описати погоду, коли на вулиці сонячно і дуууже тепло і ти мрієш про тінь, прохолодний "освіжаючий" напій і морозиво. Багато хто скаже – жара. Але чи має таке слово українська мова, чи ми користуємося "чужинцем", втрачаючи свої цікавинки?
Літо приходить – і разом із ним у розмовах масово з'являється слово "жара": "Яка жара!", "На вулиці страшна жара", "Через жару нічим дихати"…
Але якщо говорити літературною українською – слово небажане. Воно прийшло під впливом російської мови. Ви знайдете його у словниках з тлумаченням – "гаряча літня пора чи висока температура повітря в приміщенні, печі".
Але крім "жари" є ще низка синонімів українською, які влучніше опишуть погоду:
- спека
- спекота
- жарінь
- пекло (розмовно й образно)
- задуха
- духота
- гарячінь
- припік
Тобто краще і милозвучніше сказати:
- "Сьогодні страшенна спека"
- "Надворі такий жар!"
- "Яка гарячінь!"
Чим цікава та звідки взялася "спека"?
Слово "спека" дуже давнє. Воно походить від дієслова "пекти" – тобто сильно гріти, обпалювати. Тому "спека" – це буквально те, що "пече". І погодьтеся, у червні – липні це відчувається особливо добре.
У творах Івана Франка зустрічаємо: "Спека стояла така, що аж голова паморочилась". Народні пісні й прислів’я теж знають слово "спека": "У спеку й вода солодка".
Не лише "спека" / Мова – ДНК нації
До речі, звідси ж:
- пекучий біль;
- сонце припікає;
- обпеклася на сонці;
- напекти голову.
Усі ці слова – одна велика "пекуча" родина. А ви чекаєте літньої спеки?