Якими ще словами можна замінити слово "жара", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Як сказати "жара" українською?

Як описати погоду, коли на вулиці сонячно і дуууже тепло і ти мрієш про тінь, прохолодний "освіжаючий" напій і морозиво. Багато хто скаже – жара. Але чи має таке слово українська мова, чи ми користуємося "чужинцем", втрачаючи свої цікавинки?

Літо приходить – і разом із ним у розмовах масово з’являється слово "жара": "Яка жара!", "На вулиці страшна жара", "Через жару нічим дихати"…

Але якщо говорити літературною українською – слово небажане. Воно прийшло під впливом російської мови. Ви знайдете його у словниках з тлумаченням – "гаряча літня пора чи висока температура повітря в приміщенні, печі".

Але крім "жари" є ще низка синонімів українською, які влучніше опишуть погоду:

спека

спекота

жарінь

пекло (розмовно й образно)

(розмовно й образно) задуха

духота

гарячінь

припік

Тобто краще і милозвучніше сказати:

"Сьогодні страшенна спека"

"Надворі такий жар!"

"Яка гарячінь!"

Чим цікава та звідки взялася "спека"?

Слово "спека" дуже давнє. Воно походить від дієслова "пекти" – тобто сильно гріти, обпалювати. Тому "спека" – це буквально те, що "пече". І погодьтеся, у червні – липні це відчувається особливо добре.

У творах Івана Франка зустрічаємо: "Спека стояла така, що аж голова паморочилась". Народні пісні й прислів’я теж знають слово "спека": "У спеку й вода солодка".

До речі, звідси ж:

пекучий біль;

сонце припікає;

обпеклася на сонці;

напекти голову.

Усі ці слова – одна велика "пекуча" родина. А ви чекаєте літньої спеки?