Фраза "потерял дар речи" нерідко переходить в українське мовлення через дослівний переклад. Однак такі кальки не завжди звучать природно, адже українська мова має власні образні вислови для опису мовчанки чи раптового заціпеніння, розповів тікток-блогер, фронтмен гурту "Бульвар ЛУ" та популяризатор української мови Рамі Аль Шаєр.

Які вислови вживати замість кальки

За словами Рамі, варіант "втратив дар мови" є прямим перекладом з російської, тому краще шукати питомі українські відповідники. Він наголошує, що українська мова багата на власні яскраві способи передати стан, коли людина раптом замовкає.

Одним із таких висловів є "ні пари з вуст". Його використовують, коли йдеться про людину, яка мовчить і не промовляє ані слова. Як приклад блогер наводить фразу: "Василь ні пари з уст не пускає, сидить як той пеньок".

Ще один влучний відповідник – "мов язика проковтнути". Такий вислів означає різко замовкнути або несподівано перестати говорити через подив, хвилювання чи інші сильні емоції.

"Заціпило" та "анітелень": колоритні слова української мови

Рамі Аль Шаєр звертає увагу й на те, що українська мова часто дозволяє передати цілий стан одним словом. Саме тому всі попередні вислови може замінити слово "заціпило".

Воно означає зненацька замовкнути, ніби розгубитися чи втратити можливість говорити від переляку або здивування. Недарма в українській традиції навіть існує прокльон: "а бодай би тебе заціпило".

Окремо популяризатор мови згадує ще один рідковживаний, але виразний варіант – "анітелень". Це слово також означає повне мовчання або стан, коли людина не каже ні слова. Його можна знайти й у творчості Тараса Шевченка: "І всі уряд поставали, ніби без'язикі – анітелень".

Тож замість калькованого "втратив дар мови" українці мають цілий набір питомих і колоритних відповідників – від "ні пари з вуст" до влучного "заціпило".