А одне слово іноді може мати десяток синонімів. Тож Освіта 24 радить пильніше до них придивитися та урізноманітнювати своє мовлення.

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Які синоніми має слово "спека"

Педагогиня та блогерка Лара Чемерис назвала одне таке слово, яке можна замінити кількома іншими – і не менш цікавими. Це – спека.

Так, спеку ви ще можете назвати так:

парня;

вар;

жар;

спекота;

духота;

пекло.



Які цікаві синоніми має слово "спека" / скриншот допису Лари Чемерис

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