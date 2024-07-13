Одні тікають у гори та у тінь від сильної спеки, інші біжать на зустріч до водойм. А як правильно розповісти про літо та відпочинок українською, розкаже Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно".

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Як правильно говорити українською про літо

У сімдесят сьомій добірці підкажемо, які суржикові слова псують вашу розповідь про навіть найменший відпочинок біля дому. А також підкажемо, як замінити "мовне сміття" красивими і правильними українськими словами.

жара – спека;

возможность – можливість;

находитися, знаходитися – перебувати;

опасность – небезпека;

загАряти – загоряти, загорати – засмагати;

Зверніть увагу! Хоча Словник української мови і фіксує слова "загар" і "загоряти", "загорати", сучасні мовознавці все ж радять віддавати перевагу таким як "засмага" та "засмагати".

безопасний – безпечний;

отдих – відпочинок;

У таку спеку, якщо є можливість, краще перебувати вдома або біля безпечної водойми. Але відпочивати треба правильно, аби відпочинок не завдав клопотів.

солнце – сонце;

градусник (розм.) – термометр;

Адже сонце пече немилостиво, якщо стовпчики термометра вказують на позначку +30 градусів.

ожидати – очікувати;

отдихати, віддихати – відпочивати;

ожог – опік;

Не забувайте при цьому про правило безпечного відпочинку: не засмагайте у пікові сонячні години. В іншому разі можете отримати сонячний опік. Краще перечекайте у затінку.

І загалом: якщо вже прийшли "переключитись" від тривог, відпочивайте з розумом і користю.

Бережіть себе і свою мову!