Одні тікають у гори та у тінь від сильної спеки, інші біжать на зустріч до водойм. А як правильно розповісти про літо та відпочинок українською, розкаже Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно".
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Як правильно говорити українською про літо
У сімдесят сьомій добірці підкажемо, які суржикові слова псують вашу розповідь про навіть найменший відпочинок біля дому. А також підкажемо, як замінити "мовне сміття" красивими і правильними українськими словами.
- жара – спека;
- возможность – можливість;
- находитися, знаходитися – перебувати;
- опасность – небезпека;
- загАряти – загоряти, загорати – засмагати;
- безопасний – безпечний;
- отдих – відпочинок;
У таку спеку, якщо є можливість, краще перебувати вдома або біля безпечної водойми. Але відпочивати треба правильно, аби відпочинок не завдав клопотів.
- солнце – сонце;
- градусник (розм.) – термометр;
Адже сонце пече немилостиво, якщо стовпчики термометра вказують на позначку +30 градусів.
- ожидати – очікувати;
- отдихати, віддихати – відпочивати;
- ожог – опік;
Не забувайте при цьому про правило безпечного відпочинку: не засмагайте у пікові сонячні години. В іншому разі можете отримати сонячний опік. Краще перечекайте у затінку.
І загалом: якщо вже прийшли "переключитись" від тривог, відпочивайте з розумом і користю.
Бережіть себе і свою мову!