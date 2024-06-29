Часто з уст краян навіть місяці звучать неправильно. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе виправити мовні помилки щодо цих назв.

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Як правильно називати місяці українською

Так, у сімдесят шостій добірці розповімо вам, які назви місяців ви можете чути або й самі вимовляти неправильно. Також підкажемо правильні їхні найменування, аби ви не засмічували своє мовлення суржиком. Адже краще вчитися на чужих мовних помилках.

Тож до вашої уваги – добірка назв місяців:

январь – січень;

фєвраль – лютий;

март – березень;

апрєль – квітень;

май – травень:

іюнь – червень;

Цікаво! Росіяни чи їхня недовлада часто можуть "закидати" українцям, зокрема у питанні мови, щодо навмисної полонізації. При цьому заявляти, що вони, мовляв, – чи не найбільші слов'яни. Однак історики нагадують, що, до прикладу, нинішня російська мова містить дуже багато ознак німецької граматики. Приклад – назви місяців. В Україні вони слов'янські, а в російській мові – латинські.

іюль – липень;

август – серпень;

сєнтябрь – вересень;

октябрь – жовтень;

ноябрь – листопад;

дєкабрь – грудень.

Як ви вже зауважили, правильною українською ці місяці звучать мелодійніше і красивіше. І вже самими назвами нагадують про красу весняної, літньої, осінньої природи: як цвітуть квіти, липи, шелестять трави, берези, опадає з дерев жовте листя. Також не дають забути і примхи погоди взимку: як січе і лютую завірюха.

Мовознавці при цьому зазначають, що українські назви місяців мають досить прозоре значення і чітке мотивування: всі вони пов'язані з певними явищами природи та господарською діяльністю. А у діалектах можна знайти ще різноманітніші та багатші назви.