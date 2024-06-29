Часто з уст краян навіть місяці звучать неправильно. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе виправити мовні помилки щодо цих назв.
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Як правильно називати місяці українською
Так, у сімдесят шостій добірці розповімо вам, які назви місяців ви можете чути або й самі вимовляти неправильно. Також підкажемо правильні їхні найменування, аби ви не засмічували своє мовлення суржиком. Адже краще вчитися на чужих мовних помилках.
Тож до вашої уваги – добірка назв місяців:
- январь – січень;
- фєвраль – лютий;
- март – березень;
- апрєль – квітень;
- май – травень:
- іюнь – червень;
- іюль – липень;
- август – серпень;
- сєнтябрь – вересень;
- октябрь – жовтень;
- ноябрь – листопад;
- дєкабрь – грудень.
Як ви вже зауважили, правильною українською ці місяці звучать мелодійніше і красивіше. І вже самими назвами нагадують про красу весняної, літньої, осінньої природи: як цвітуть квіти, липи, шелестять трави, берези, опадає з дерев жовте листя. Також не дають забути і примхи погоди взимку: як січе і лютую завірюха.
Мовознавці при цьому зазначають, що українські назви місяців мають досить прозоре значення і чітке мотивування: всі вони пов'язані з певними явищами природи та господарською діяльністю. А у діалектах можна знайти ще різноманітніші та багатші назви.