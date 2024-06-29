Часто из уст земляков даже месяцы звучат неправильно. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет исправить речевые ошибки относительно этих названий.

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Как правильно называть месяцы на украинском

Так, в семьдесят шестой подборке расскажем вам, какие названия месяцев вы можете слышать или и сами произносить неправильно. Также подскажем правильные их наименования, чтобы вы не засоряли свою речь суржиком. Ведь лучше учиться на чужих языковых ошибках.

Поэтому вашему вниманию – подборка названий месяцев:

январь – січень;

фєвраль – лютий;

март – березень;

апрєль – квітень;

май – травень:

іюнь – червень;

Интересно! Россияне или их недовласть часто могут "забрасывать" украинцам, в частности в вопросе языка, по преднамеренной полонизации. При этом заявлять, что они, мол, – едва ли не самые большие славяне. Однако историки напоминают, что, к примеру, нынешний русский язык содержит очень много признаков немецкой грамматики. Пример – названия месяцев. В Украине они славянские, а в русском языке – латинские.

іюль – липень;

август – серпень;

сєнтябрь – вересень;

октябрь – жовтень;

ноябрь – листопад;

дєкабрь – грудень.

Как вы уже заметили, правильном украинском эти месяцы звучат мелодичнее и красивее. И уже самими названиями напоминают о красоте весенней, летней, осенней природы: как цветут цветы, липы, шелестят травы, березы, опадают с деревьев желтые листья. Также не дают забыть и капризы погоды зимой: как сечет и свирепствует (укр. лютує) метель.

Языковеды при этом отмечают, что украинские названия месяцев имеют достаточно прозрачное значение и четкое мотивирование: все они связаны с определенными явлениями природы и хозяйственной деятельностью. А в диалектах можно найти еще более разнообразные и богатые названия.