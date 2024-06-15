Так, чтобы не испортить рассказ о тактически грамотной игре "сине-желтых", стоит описать их шедевральные пасы, памятные голы и добытые победы на красивом украинском. І Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет это сделать.

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Как правильно на украинском рассказать о Евро-2024

Уже 17 июня в первом матче нашей главной команды страны против Румынии Зинченко и компания получат, надеемся, первую свою на этом турнире победу. Поэтому в семьдесят пятой подборке подскажем вам, какие суржиковые слова не стоит использовать при описании футбольных перипетий.

на рахунок – про, щодо;

ігрок – гравець;

іграти – грати;

Для начала помните, что вы общаетесь со своими друзьями о конкретном матче, а не на счет матча (укр. про конкретний матч, а не на рахунок матчу). Счет (укр. рахунок) в игре вы сможете увидеть на табло, когда будете болеть, чтобы ваша сборная одержала победу в матче.

побєда – перемога;

отримати перемогу – здобути перемогу;

боліти – уболівати;

И не забывайте, что победу одерживают (укр. перемогу здобувають), а вы горячо болеете (укр. уболіваєте).

Также правильно называйте позиции игроков на поле.

защитник – захисник;

нападаючий – нападник;

вратарь – воротар;

При этом будем надеяться, что никто из игроков сборной Украины не получит (укр. не отримає) от судьи красную (укр. червону) карточку, а голы команды-соперника в ворота подопечных Реброва рефери не засчитает (укр. не зарахує).

перерыв – перерыв;

получить – получить;

красная – красная;

защитать – засчитать;

Также не повторяйте распространенную речевую ошибку: наши игроки точно бьют (укр.) "не по воротам, а по воротах" команды-соперника.

по воротам – по воротах;

Обратите внимание! Украинскому языку окончания -ам не свойственны. Их ошибочно употребляют под влиянием русского языка в местном падеже множественного числа существительных. Украинская грамматика требует в таких случаях ставить окончание -ах, -ях.

И, конечно, ждем не один шедевральный гол от нашего нападающего (кстати, лучшего бомбардира испанской Ла Лиги сезона 2023/2024) Артема Довбика и его партнеров по команде.

знаходитися – перебувати;

Если вы после второго матча решили заглянуть в турнирную таблицу, то помните, что "сине-желтые" "перебувають", а не находятся на первой позиции (они же не терялись).

Мы же желаем нашей сборной лишь побед и, как минимум, (повторим смело прогнозы экспертов) пробиться в полуфинал турнира. Болеем всей страной!