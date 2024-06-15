Так, аби не зіпсувати розповідь про тактично грамотну гру "синьо-жовтних", варто описати їхні шедевральні паси, пам'ятні голи та здобуті перемоги красивою українською. І Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе це зробити.
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Вже 17 червня у першому матчі нашої головної команди країни проти Румунії Зінченко і компанія здобудуть, сподіваємось, першу свою на цьому турнірі перемогу. Тож у сімдесят п'ятій добірці підкажемо вам, які суржикові слова не варто використовувати під час опису футбольних перипетій.
- на рахунок – про, щодо;
- ігрок – гравець;
- іграти – грати;
Для початку пам'ятайте, що ви спілкуєтеся зі своїми друзями про конкретний матч, а не на рахунок матчу. Рахунок у грі ви зможете побачити на табло, коли уболіватимете, аби ваша збірна здобула перемогу у матчі.
- побєда – перемога;
- отримати перемогу – здобути перемогу;
- боліти – уболівати;
І не забувайте, що перемогу здобувають, а ви палко уболіваєте.
Також правильно називайте позиції гравців на полі.
- защитник – захисник;
- нападаючий – нападник;
- вратарь – воротар;
При цьому сподіватимемось, що ніхто із гравців збірної України не отримає від судді червону картку, а голи команди-суперника у ворота підопічних Реброва рефері не зарахує.
- перерив – перерва;
- получити – отримати;
- красна – червона;
- защитати – зарахувати;
Також не повторюйте поширену мовну помилку: наші гравці влучно б'ють не по воротам, а по воротах команди-суперника.
- по воротам – по воротах;
І, звичайно, чекаємо на не один шедевральний гол від нашого нападника (до речі, найкращого бомбардира іспанської Ла Ліги сезону 2023/2024) Артема Довбика та його партнерів по команді.
- знаходитися – перебувати;
Якщо ви після другого матчу вирішили зазирнути у турнірну таблицю, то пам'ятайте, що "синьо-жовті" перебувають, а не знаходяться на першій позиції (вони ж не губилися).