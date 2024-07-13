Одни убегают в горы и в тень от сильной жары, другие бегут на встречу к водоемам. А как правильно рассказать о лете и отдыхе на украинском, расскажет Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно".

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Как правильно говорить на украинском о лете

У семьдесят седьмой подборке подскажем, какие суржиковые слова портят ваш рассказ о даже малейшем отдыхе возле дома. А также подскажем, как заменить "языковой мусор" красивыми и правильными украинскими словами.

  • жара – спека;
  • возможность – можливість;
  • находитися, знаходитися – перебувати;
  • опасность – небезпека;
  • загАряти – загоряти, загорати – засмагати;
  • безопасний – безпечний;
  • отдих – відпочинок;

В такую жару, если есть возможность, лучше находиться дома или возле безопасного водоема. Но отдыхать надо правильно, чтобы отдых не принес хлопот.

  • солнце – сонце;
  • градусник (розм.) – термометр;

Ведь солнце печет немилостиво, если столбики термометра указывают на отметку +30 градусов.

  • ожидати – очікувати;
  • отдихати, віддихати – відпочивати;
  • ожог – опік;

Не забывайте при этом о правиле безопасного отдыха: не загорайте в пиковые солнечные часы. В противном случае можете получить солнечный ожог. Лучше переждите в тени.

И вообще: если уж пришли "переключиться" от тревог, отдыхайте с умом и пользой.

Берегите себя и свой язык!