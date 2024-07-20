При цьому варто остерігатися травм – як фізичних, так і мовних. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як правильно про свій похід та його підготовку розповісти українською.
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Як правильно розповісти українською про похід у гори
У сімдесят восьмій добірці підкажемо, як правильно українською розповісти про ваші враження від мандрівки українськими Карпатами, аби не зіпсувати мовлення суржиком.
- уровень – рівень;
- сложность – складність;
- впічітлєнія – враження;
- безопасность – безпека;
Так, перед початком походу у гори варто врахувати важливі моменти запланованої подорожі. Зокрема, перевірити рівень складності мандрівки горами. І не забувайте про правила безпеки, аби не зіпсувати враження від походу.
- ожидати – очікувати;
- условія – умови;
Також перевірте напередодні, які погодні умови вас очікують у поході.
- ожог – опік
- мнітєльний – мінливий;
- получити – отримати;
- защита – захист;
Зокрема, подбайте про захист від сонця, аби не отримати сонячні опіки. А також – від дощу, адже погода у горах може бути доволі мінлива.
- нужниє – необхідні;
- їда – їжа;
- лікарство – ліки;
- бутилка – пляшка;
- очкі – окуляри;
Подбайте також про те, аби усі необхідні речі, зокрема ліки, пляшка води та їжа були у вашому рюкзаку. Останні життєво важливі на вашій путі у гори.
- рюкзак (запоз. з німец.) і наплічник;
- путь (жін.)
Для дводенного походу варто подбати і про намет та килимок, аби створити необхідний комфорт.
- палатка і намет;
- коврік – килимок;
Цікавої, безпечної та захопливої вам мандрівки!