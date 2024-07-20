При этом стоит остерегаться травм – как физических, так и языковых. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как правильно о своем походе и его подготовке рассказать на украинском.

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Как правильно рассказать на украинском о походе в горы

У семьдесят восьмой подборке подскажем, как правильно на украинском рассказать о ваших впечатлениях от путешествия по украинским Карпатам, чтобы не испортить речь суржиком.

уровень – рівень;

сложность – складність;

впічітлєнія – враження;

безопасность – безпека;

Так, перед началом похода в горы стоит учесть важные моменты запланированного путешествия. В частности, проверить уровень сложности путешествия по горам. И не забывайте о правилах безопасности, чтобы не испортить впечатления от похода.

ожидати – очікувати;

условія – умови;

Также проверьте накануне, какие погодные условия вас ожидают в походе.

ожог – опік

мнітєльний – мінливий;

получити – отримати;

защита – захист;

В частности, позаботьтесь о защите от солнца, чтобы не получить солнечные ожоги. А также – от дождя, ведь погода в горах может быть довольно переменчивой.

нужниє – необхідні;

їда – їжа;

лікарство – ліки;

бутилка – пляшка;

очкі – окуляри;

Позаботьтесь также о том, чтобы все необходимые вещи, в частности лекарства, бутылка воды и еда были в вашем рюкзаке. Последние жизненно важны на вашем пути в горы.

рюкзак (запоз. з німец.) і наплічник;

путь (жін.)

Обратите внимание! В украинском языке – в отличие от русского – слово "путь" – женского рода, а не мужского.

Для двухдневного похода стоит позаботиться и о палатке и коврике, чтобы создать необходимый комфорт.

палатка і намет;

коврік – килимок;

Интересной, безопасной и увлекательной вам поездки (похода)!