Как сказать правильно на украинском сказать "примерочная", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения актрисы дубляжа и кино, тренера по устной речи Вики Хмельницкой.

Как правильно сказать "примерочная"?

Слово "примерочная" знает каждый – сегодня это обязательная часть любого магазина одежды, секонд хенда и даже уже почты. Это место где примеряют одежду перед покупкой или перевоплощаются в новый образ.

Впрочем, именно это слово – русское или калькированное, можно встретить на указателях к этому месту. Что вы видели чаще всего, калькированное – "примірочна" такое написание слова является ошибкой, хотя оно звучит будто на украинский лад.

Впрочем, здесь только убрали русское окончание, как и для обозначения других комнат – гостиная, ванная, прихожая и тому подобное. В украинском языке есть отдельные слова для обозначения помещений или комнат, как в случае не столовая, а – їдальня, или не "гостинная", а – гостиная.

Или хоть и подобные, но все равно другие по звучанию слова. Поэтому "примерочная", точно не звучит как "примірочна". А в украинском языке слово звучит как – приміряльня. Именно так!

А если вам это слово кажется странным, то формально можно сказать – комната для примерки.

Как правильно "примерочная": смотрите видео

Хотя ресурс "Горох" и приводит два варианта слова и примеры цитат из литературы, филологи отмечают, что правильным вариантом считается – "приміряльня".

Поэтому прислушаемся к филологам и избавляться от калек. Говорите на украинском!