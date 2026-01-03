Какие напитки украинцы называют неправильно, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".
Смотрите также Потурати, цвікати та нараяти: узнайте, что означают эти забытые украинские слова
Как называть напитки на украинском?
Язык – это не только слова, но и культура. И даже в названиях напитков мы часто бессознательно калькируем русские формы, забывая об исконно украинских или звучании слов в нашем языке. Это касается и названий горячих напитков, которые заимствованы из других языков.
Поэтому избавьтесь от калек и русского тона и еще раз убедитесь, как названия напитков пишутся и звучат на украинском:
- не сок – а сік;
- не кампот – а компот или узвар;
- не "лімонад" – а лимонад.
И конечно, крепкие напитки тоже называют на русский манер:
- не настойка – а настоянка;
- не глитвейн – а глинтвейн;
- не ликер – а лікер;
- не "віно" или "вінцо" – а вино;
- не шампанское – а шампанске;
- не "піво" – а пиво;
- не водка – а горілка;
- не "сідр" – а сидр.
Именно такое написание слов вы встретите в украинских словарях и объяснениях языковедов.
Зимний напиток – глинтвейн / Freepik
Несмотря на то, что в каждой кофейне (ранее мы писали о том, как правильно – каварня или кофейня) есть стенды меню с названиями напитков, которые предлагает заведение, иногда можно встретить ошибки, где еще не учтены изменения нового правописания 2019 года. А самая частая ошибка – написания "и" вместо "и" или удвоение. Или подобной ошибки допускают клиенты.
Поэтому рассмотрим названия горячих кофейных напитков, в которых допускаются ошибки:
- не кофе – а кава;
- не "амерікано" – а американо;
- не эспрессо или экспрессо – а еспресо;
- не "капучіно" или "каппучіно" – а капучино;
Интересно! Название "капучино" от итальянского cappuccino означает "маленький капуцин", из-за цвета напитка, похожий на рясу монахов-капуцинов.
- не латте (на итальянском caffè latte – "кофе с молоком") – а лате;
- не "моккачіно" – а мокачино;
- не гляссе – а глясе;
- не раф-кофе – а раф без уточнения.
В названиях этих напитков, в украинском языке мы руководствуемся "правилом девятки". Как объясняет языковед Мария Словолюб, после девяти согласных: д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, р, в заимствованных словах перед следующим согласным (кроме "й") пишется буква "и", а не "і". Для лучшего запоминания придумали мнемоническую фразу – Де Ти З'їси Цю ЧаШу ЖиРу. Подобных фраз есть несколько, например КаФе ПТаХ или МаВПи БуФ.
Правило девятки: смотрите видео
Даже в названиях напитков мы можем лелеять чистоту украинского языка. Выбирая кофе вместо кофе, сок вместо сока, настойку вместо настойки, мы не только говорим правильно, но и поддерживаем аутентичность нашей культуры.