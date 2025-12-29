Интересные малоизвестные слова из украинских словарей предлагает 24 Канал, ссылаясь на подборку Зореславы Шеденко.

Украинский язык один из самых богатых, по количеству словарного запаса, – более 250 тысяч слов. Мало кто знает их всех, но словари их зафиксировали.

Поэтому, изучение и возвращение слов, о которых уже забыла современная молодежь, в живую речь, может стать таким же интересным явлением как современный англоязычный сленг.

Многие языковеды предлагают свои подборки интересных малоизвестных слов из украинских словарей. А вы проверьте, слышали ли вы, и знаете ли значение следующих слов:

  • Пантрувати – ухаживать, стеречь, внимательно следить.
  • Потакати – способствовать.
  • Духопелити – сильно кого-то бить.
  • Цвікати – упрекать, показывать свое недовольство.
  • Швендяти – ходить туда-сюда, слоняться.
  • Гамселити – бить кого-то или хлопать сильно по чему-то.
  • Кпини / кпинити – насмехаться или насмехаться.
  • Нараяти – насоветовать.
  • Перепудитися / напудитися – напугаться.
  • Сновигати – ходить быстро туда-сюда, слоняться.

Некоторые слова можно использовать как синонимы, как к слову бить – духопелить и гамселить, и еще немало, которые даже популяризируют ВСУ.

И к слову слоняться, можно подобрать ряд вариантов синонимов из словарей, и каждый раз звучать по-другому.

Сегодня эти слова почти исчезли из повседневной речи, но возвращаем себе свое и звучите по-украински.