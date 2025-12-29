Интересные малоизвестные слова из украинских словарей предлагает 24 Канал, ссылаясь на подборку Зореславы Шеденко.
Украинский язык один из самых богатых, по количеству словарного запаса, – более 250 тысяч слов. Мало кто знает их всех, но словари их зафиксировали.
Поэтому, изучение и возвращение слов, о которых уже забыла современная молодежь, в живую речь, может стать таким же интересным явлением как современный англоязычный сленг.
Многие языковеды предлагают свои подборки интересных малоизвестных слов из украинских словарей. А вы проверьте, слышали ли вы, и знаете ли значение следующих слов:
- Пантрувати – ухаживать, стеречь, внимательно следить.
- Потакати – способствовать.
- Духопелити – сильно кого-то бить.
- Цвікати – упрекать, показывать свое недовольство.
- Швендяти – ходить туда-сюда, слоняться.
- Гамселити – бить кого-то или хлопать сильно по чему-то.
- Кпини / кпинити – насмехаться или насмехаться.
- Нараяти – насоветовать.
- Перепудитися / напудитися – напугаться.
- Сновигати – ходить быстро туда-сюда, слоняться.
Некоторые слова можно использовать как синонимы, как к слову бить – духопелить и гамселить, и еще немало, которые даже популяризируют ВСУ.
И к слову слоняться, можно подобрать ряд вариантов синонимов из словарей, и каждый раз звучать по-другому.
Какие слова знаете вы: смотрите видео
Сегодня эти слова почти исчезли из повседневной речи, но возвращаем себе свое и звучите по-украински.