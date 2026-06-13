Шелковица давно стала неотъемлемой частью украинских садов и дворов, ее сладкие ягоды хорошо знакомы многим еще с детства, а сами деревья нередко растут возле домов, школ и дорог. Однако в разных уголках Украины это растение могут называть по-разному, и кроме привычного названия "шелковица", существует еще одно красивое слово – "морва".

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Что такое морва и откуда происходит это название

Морва – это одно из украинских названий шелковицы. Так называют как само дерево, так и его сочные плоды белого, розового, красного или темно-фиолетового цвета.

Слово "морва" имеет древнее происхождение и связано с общеславянской традицией называния этого растения. Именно поэтому его можно встретить не только в народной речи, но и в художественной литературе, фольклоре и старых словарях.

Чаще всего название "морва" можно услышать в западных областях Украины, в частности на Галичине, Буковине и Закарпатье. В то же время слово хорошо понятно и жителям других регионов, хотя в повседневном употреблении там преобладает название "шелковица".

Оба варианта являются правильными, однако "шелковица" сегодня считается более распространенным литературным названием.

Чем известна шелковица и где используют ее плоды

Шелковица ценится прежде всего за свои сладкие ягоды, которые содержат витамины, органические кислоты и природные сахара. Их потребляют свежими, а также используют для приготовления варенья, джемов, компотов, соков и домашней выпечки.

Само дерево также имеет интересную историю. Листьями шелковицы питаются шелкопряды – насекомые, из коконов которых получают натуральный шелк. Собственно поэтому растение и получило свое распространенное название.

Шелковица хорошо переносит жару и засуху, поэтому ее часто высаживают в южных и центральных областях Украины. В то же время она успешно растет почти по всей территории страны.

Поэтому если услышите слова "морва" или "шелковица", знайте: речь идет о том же растении. А многообразие названий лишь подчеркивает богатство украинского языка и его региональных традиций.