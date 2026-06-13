Шовковиця давно стала невід'ємною частиною українських садів і дворів, її солодкі ягоди добре знайомі багатьом ще з дитинства, а самі дерева нерідко ростуть біля будинків, шкіл та доріг. Однак у різних куточках України цю рослину можуть називати по-різному, і окрім звичної назви "шовковиця", існує ще одне красиве слово – "морва".

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Що таке морва і звідки походить ця назва

Морва – це одна з українських назв шовковиці. Так називають як саме дерево, так і його соковиті плоди білого, рожевого, червоного або темно-фіолетового кольору.

Слово "морва" має давнє походження і пов'язане із загальнослов'янською традицією називання цієї рослини. Саме тому його можна зустріти не лише в народному мовленні, а й у художній літературі, фольклорі та старих словниках.

Найчастіше назву "морва" можна почути в західних областях України, зокрема на Галичині, Буковині та Закарпатті. Водночас слово добре зрозуміле й мешканцям інших регіонів, хоча в повсякденному вжитку там переважає назва "шовковиця".

Обидва варіанти є правильними, однак "шовковиця" сьогодні вважається більш поширеною літературною назвою.

Чим відома шовковиця та де використовують її плоди

Шовковиця цінується насамперед за свої солодкі ягоди, які містять вітаміни, органічні кислоти та природні цукри. Їх споживають свіжими, а також використовують для приготування варення, джемів, компотів, соків і домашньої випічки.

Саме дерево також має цікаву історію. Листям шовковиці живляться шовкопряди – комахи, з коконів яких отримують натуральний шовк. Власне через це рослина й отримала свою найпоширенішу назву.

Шовковиця добре переносить спеку та посуху, тому її часто висаджують у південних і центральних областях України. Водночас вона успішно росте майже по всій території країни.

Тож якщо почуєте слова "морва" або "шовковиця", знайте: йдеться про ту саму рослину. А різноманіття назв лише підкреслює багатство української мови та її регіональних традицій.