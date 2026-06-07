Наприклад, "тиква". Тож 24 Канал підкаже, як назвати цей овоч українською мовою.
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Як буде "тиква" українською?
Гарбуз (рідко – кабак) – родова назва рослин з родини гарбузових. Саме так в Україні називають цю однорічну трав'янисту рослину з повзучим стеблом, п'ятилопатевими листками та великими жовтими квітками. Вирощують її на городах і баштанах. Тож не варто казати на неї "тиква".
До слова, в умовах України вирощують три види гарбуза: звичайний, великоплідний (або волоський) та мускатний.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
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Зауважимо, що слово "гарбуз" запозичене з тюркських мов. Туди воно потрапило з перської, у якій буквально означало "віслючий огірок", пише "Вікіпедія".
Є також назва "кабак", Вона також походить з тюркських мов. Що цікаво, від неї походить і назва "кабачок".
Цікаво! 24 Канал також розповідав, хто такі "родичі гарбузові".
Чи є в нашій мові слово "тиква"?
Що цікаво, слово "тиква" в українській мові все ж є. Воно означає іншу рослину з тієї родини – лагенарію.
Таракуца, ханька, горгопка – такі назви ще можна почути на позначення маленьких декоративних гарбузиків.
А кашник та подібні слова – це про особливий сорт, що легко розварюється та дуже солодкий на смак.
"Тиква" українською мовою / Колаж "Давай займемось текстом"
Нагадаємо, що 24 Канал детально розповідав у нашій антисуржиковій добірці, як правильно називати овочі українською.