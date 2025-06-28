Що означає вислів "родичі гарбузові" та ще кілька рідкісних, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог мовознавиці @dalebi.katya.

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Що насправді означають відомі вислови

В українській мові є настільки влучні фразеологізми, значення яких значно цікавіше і давніше ніж здається. І коли їх чуєш, то не завжди можна одразу здогадатися про що йдеться.

Знали, що існують вислови, які стосуються родинних та не зовсім зв'язків, а також – як кажуть в народі про самотніх людей?

Фраза, "родичі гарбузові" для українців відома здавна та має значення. І ми говоримо не про ботанічний рід гарбузових – кабачки, цукіні, патисони, дині, огірки та кавуни.

У фразеологізмі українці так позначать усіх не кровних родичів – кума, хрещену/хрещеного, невістку. Пригадайте, у відомому дитячому вірші чи пісні "Ходить гарбуз по городу, питається свого роду", спочатку відзиваються диня-господиня та сини-дочки огірочки, що є з того ж роду. Але потім обізвалися й інші "родичі" – морква, буряки, бараболя, квасоля та біб, а ці рослини – геть інший вид. Ось тут якраз розповідають про не кровних родичів, які складають близьке коло спілкування певної сім'ї.

Чи траплялося чути вислів "відрізана скибка"? Так кажуть про самотніх людей у яких немає кровних родичів або які дбають самі про себе – це і про сиріт і про літніх людей. Але спочатку його використовували до дівчат, які ішли після заміжжя з батьківської хати. Однак, у новій родині не відчували себе своєю, рідною – як відрізана скибка, яку до хлібини назад не притулиш.

А ще є кілька цікавих виразів про працю, які ви точно чули, але не знали, яка історія за ними стоїть.

Існує трішки гуморний вислів – "товчеться, як Марко по пеклі". Він геть не випадковий – тут і ім'я і місце мають значення. За українською легендою ім'я Марко носив чоловік, який вдарив Христа залізною рукавицею. За цей вчинок він був покараний Господом на кару – весь час ходити по колу прив'язаним до стовпа не зупиняючись ніколи. А тому цим фразеологізмом позначать людину, яка весь час щось робить, ходить, метушиться і не має спочинку.

І, звісно, після важкої праці вас накриває втома, коли ви відчуваєте себе "без задніх ніг". Але які ж задні ноги у людей? А вислів народився зі спостережень за тваринами, зокрема за кіньми. І звісно ці тварини, після важкої втоми лягали на землю, щоб відпочивати. Але якщо їх раптово сполохати, то стаючи на ноги помітно, що задні ноги коня не слухаються і він шкутильгає на передніх. І пригадайте, що саме з цього спостереження маємо й інший вислів – "втомилася, як коняка". Коней уже бачимо не часто, а вислови залишилися.

Чи знали ці вирази: дивіться відео

Дізнавайтеся значення та походження фразеологізмів та обов'язково використовуйте їх у своєму мовлені.