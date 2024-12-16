Родинні зв'язки завжди цінувалися в Україні, і з наближенням новорічно-різдвяних свят є можливість запросити чи піти до когось із родичів на гостини. 24 Канал пропонує пригадати, як же називаються родичі в українських традиціях.

Дивіться також Ця мелодія підкорила увесь світ: історія українського "Щедрика", яку слід знати кожному

Не лише дядько і тітка

Отож, розпочнемо знайомитися з родичами – братами та сестрами своїх батьків, яких звикли називати просто дядько та тітка.

Однак, у багатьох регіонах України побутують назви, які дають можливість чітко ідентифікувати родичів по маминій чи по батьковій лінії.

Виходимо з основи, що Я – дочка чи син.

У мене є батьки – тато / батько чи мама / неня у яких є брати чи сестри.

Назвемо родичів по маминій лінії – дядько і тітка по матері:

Брат матері – вуйко або вуй. Так ще називають і дядька матері.

Так ще називають і дядька матері. Дружина брата матері – вуйна .

. Сестра матері – тета / тітка.

Чоловік сестри матері – теж вуйко.

Родичі з боку батька – дядько і тітка по батькові:

Брат батька – стрий.

Дружина брата батька – стрийна.

Сестра батька – стрийна .

. Чоловік сестри батька – стрийовий.

Тепер усе зрозуміло – хто кому родич і по кому!

Як називати своїх родичів: дивіться відео

А ще маємо хрещених батьків. Їх також вважають членами родини з кількох причин – вони і справді можуть бути братом / сестрою (рідним чи двоюрідним) когось з батьків або близькими й давніми друзями батьків. Їх завжди шанували, вважали "духовними батьками-опікунами" і обов'язково вітали на Різдво та запрошували на весілля.

А називають їх не просто хресний чи хресна, а так:

хрещену матір – нанашка ,

, хрещеного батька – нанашко.

Згадайте про своїх близьких родичів і спробуйте назвати по-новому!