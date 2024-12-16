Родинні зв'язки завжди цінувалися в Україні, і з наближенням новорічно-різдвяних свят є можливість запросити чи піти до когось із родичів на гостини. 24 Канал пропонує пригадати, як же називаються родичі в українських традиціях.
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Не лише дядько і тітка
Отож, розпочнемо знайомитися з родичами – братами та сестрами своїх батьків, яких звикли називати просто дядько та тітка.
Однак, у багатьох регіонах України побутують назви, які дають можливість чітко ідентифікувати родичів по маминій чи по батьковій лінії.
Виходимо з основи, що Я – дочка чи син.
У мене є батьки – тато / батько чи мама / неня у яких є брати чи сестри.
Назвемо родичів по маминій лінії – дядько і тітка по матері:
- Брат матері – вуйко або вуй. Так ще називають і дядька матері.
- Дружина брата матері – вуйна.
- Сестра матері – тета / тітка.
- Чоловік сестри матері – теж вуйко.
Родичі з боку батька – дядько і тітка по батькові:
- Брат батька – стрий.
- Дружина брата батька – стрийна.
- Сестра батька – стрийна.
- Чоловік сестри батька – стрийовий.
Тепер усе зрозуміло – хто кому родич і по кому!
Як називати своїх родичів: дивіться відео
А ще маємо хрещених батьків. Їх також вважають членами родини з кількох причин – вони і справді можуть бути братом / сестрою (рідним чи двоюрідним) когось з батьків або близькими й давніми друзями батьків. Їх завжди шанували, вважали "духовними батьками-опікунами" і обов'язково вітали на Різдво та запрошували на весілля.
А називають їх не просто хресний чи хресна, а так:
- хрещену матір – нанашка,
- хрещеного батька – нанашко.
Згадайте про своїх близьких родичів і спробуйте назвати по-новому!