24 Канал розповість про те, як різдвяна мелодія стала знаною не тільки в Україні, але й підкорила увесь світ. Це не просто пісня, а інструмент культурної дипломатії – з її допомогою можна знову й знову нагадувати світові про українську музику і боротьбу країни за незалежність.

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Звідки походить мелодія і текст "Щедрика"

"Щедрик" – не колядка, а давня українська обрядова пісня, яку зазвичай співали навесні, коли поверталися ластівки. Щедрівки в Україні виконували ще до прийняття християнства, а Новий рік тоді зустрічали в березні. Текст пісні Микола Леонтович взяв зі збірника, що був опублікований фольклористами на Поліссі.

Щодо походження мелодії "Щедрика", однозначних відомостей немає. На думку дослідників, першоджерело могло належати до старовинних зразків українського фольклору. Ймовірно, Микола Леонтович почув його у дитинстві, коли був на Поділлі.

Як і де Леонтович працював над піснею

Композитор працював над створенням "Щедрика" мало не все життя. За словами Ольги Прокопенко, було 5 редакцій. Перша – написана у 1901 – 1902, друга – 1906 – 1908 роках. Над піснею він працював у різних містах, зокрема й Покровську. Саме тому Покровськ, який нині перебуває під обстрілами та атакою російських окупантів, називають містом "Щедрика".

Микола Леонтович був задоволений своїм твором лише після четвертої редакції (1916 рік). Лише тоді він дозволив його виконати. Вперше це зробив студентський хор у Києві на різдвяні свята 1916 року в університеті Святого Володимира.



"Щедрик" / Фото Суспільне Вінниця

"Щедрик" як інструмент дипломатії

У 2018 році Українська Народна Республіка проголосила незалежність. В уряд запросили працювати Миколу Леонтовича, у музичний відділ. Поки російська армія наступала на Київ, було прийняте рішення відкривати Україну світові через культуру.

За наказом тодішнього голови Директорії УНР Симона Петлюри створили Українську республіканську капелу. Колектив на чолі з Олександром Кошицем поїхав у турне Європою та популяризував українські пісні й колядки. Це мало продемонструвати, що Україна – це окрема держава зі своєю унікальною культурою та музикою.

Симон Петлюра хотів показати, що є в нас українська пісня, українська культура і він це дійсно показав,

– каже Ольга Прокопенко.

"Щедрик" вперше пролунав за кордоном у 1919 році у Празі. Під час гастролей на афішах доводилося виправляти, що капела не російська. Адже вже тоді ворожа пропаганда працювала над знеціненням всього українського.

Перший запис "Щедрика": слухайте онлайн

Чому "Щедрик" став знаний як Carol of the Bells

У жовтні 2022 року відбувся концерт капели у Нью-Йорку на головній сцені США – Карнеґі-хол. До травня 2024 року українські музиканти продовжували гастролювати та популяризувати українську музику, а "Щедрик" був найпопулярнішим твором.

Вони представили нашій країні не лише найкращий спів, який ми тільки чули, але й нанесли Україну на мистецьку мапу світу, як залюблену в музику націю. Це в той час, як ми вважали її за спустошену землю бродячих козаків і сільського люду,

– мовилося в одному з відгуків преси у США.

Пісню тоді почув американець українського походження Пітер Вільговський, який працював для радіо NBC. Йому так сподобався "Щедрик", що у 1936 році він написав англомовну версію пісні – Carol of the Bells ("колядка дзвонів").

Саме цей варіант композиції звучить на Різдво щороку у багатьох країнах світу. Пісня лунає в популярних фільмах та серіалах, використовується для каверів, реклам та загалом у популярній культурі.

Carol of the Bells у "Сам удома": дивіться відео онлайн

Про Миколу Леонтовича та його вбивство

Микола Леонтович – український композитор, диригент та піаніст. Він навчався у духовній семінарії, але багато в чому удосконалював свою освіту самотужки. Перший творчий крок він здійснив у 1901 році, коли видав перший збірник пісень з Поділля.

У 1904 році Леонтович переїхав на Донбас, а саме, у Покровськ, де став викладачем співу й музики у місцевій школі. Він продовжував навчатися та створювати хорові обробки різних пісень (його творчий спадок складає понад 150 обробок).

Композитор працював у Народній консерваторії. викладав, організовував гуртки.



Микола Леонтович / Фото з Вікіпедії

Вночі 23 січня 1921 року у селі Марківка на Поділлі Миколу Леонтовича вбили. У нього з гвинтівки вистрілив росіянин, агент ЧК Афанасій Грищенко за замовленням більшовиків. Композитор не дожив кілька місяців до світового визнання.

Його вбили за те, щоб був дуже глибоко-національним композитором і своєю творчістю збуджував народ, людей до любові свого національного мистецтва. Такі композитори могли стати дуже яскравими шкідливими націоналістами. Багато інших композиторів теж нищились оцими більшовицькими людьми, які не хотіли, щоб українська національна культура процвітала в державі,

– поділився Анатолій Завальнюк.

Коли "Щедрик" перетворився на Carol of the Bells, твір перестав асоціюватися з Україною. Й самі українці, що страждали від репресій та терору, могли не знати про пісню, яка раніше тріумфувала у світі.

Але зараз ця мелодія продовжує надихати всіх нас не тільки на святковий настрій, але й на боротьбу за незалежність, з чим досі так і не вдалося змиритися Росії.