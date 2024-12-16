Родственные связи всегда ценились в Украине, и с приближением новогодне-рождественских праздников есть возможность пригласить или пойти к кому-то из родственников в гости. 24 Канал предлагает вспомнить, как же называются родственники в украинских традициях.

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Не только дядя и тетя

Итак, начнем знакомиться с родственниками – братьями и сестрами своих родителей, которых привыкли называть просто дядя и тетя.

Однако, во многих регионах Украины бытуют названия, которые дают возможность четко идентифицировать родственников по маминой или по отцовской линии.

Исходим из основы, что Я – дочь или сын.

У меня есть родители – папа / отец или мама / неня у которых есть братья или сестры.

Назовем родственников по маминой линии – дядя и тетя по матери:

Брат матери – вуйко или вуй. Так еще называют и дядю матери.

Так еще называют и дядю матери. Жена брата матери – вуйна .

. Сестра матери – тета / тетя.

Муж сестры матери – тоже вуйко.

Родственники со стороны отца – дядя и тетя по отцу:

Брат отца – стрый.

Жена брата отца – стрыйна.

Сестра отца – стрыйна .

. Муж сестры отца – стрыйовый.

Теперь все понятно – кто кому родственник и по ком!

Как называть своих родственников: смотрите видео

А еще у нас есть крестные родители. Их также считают членами семьи по нескольким причинам – они действительно могут быть братом / сестрой (родным или двоюродным) кого-то из родителей или близкими и давними друзьями родителей. Их всегда уважали, считали "духовными родителями-опекунами" и обязательно поздравляли на Рождество и приглашали на свадьбу.

А называют их не просто крестный или крестная, а так:

крестную мать – нанашка ,

, крестного отца – нанашко.

Вспомните о своих близких родственниках и попробуйте назвать по-новому!