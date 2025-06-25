Хто такий "партач" та яке походження слова, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Локальна історія".
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Хто ж такий насправді партач
Чи чули ви зневажливе "ну ти і партач" чи "знову напартачив"? Сьогодні ці слова носять глузливий, сумнівний, іронічний підтекст. Однак у первісному вигляді мало зовсім інший зміст.
А походить воно від слова "партач", і як повідомляє історик Павло Артимишин, воно не завжди носило негативну конотацію. Ним в Середні віки позначали людину, яка займалася ремеслом, але не належала до цеху. Умовно працівник, який працював сам на себе, а не на заводі.
Через те, що в середньовічних європейських містах офіційним визнанням фаховості була належність до цеху, люди, які займалися ремеслом і не належали до нього, вважалися ремісниками "другого сорту".
Слово "партач" має іншомовне походження, можливо прийшло до нас через польську мову – partacz, а туди з латини – parte paternitatis, що перекладається, як "той, що не належить до цеху", тобто позацеховий ремісник.
Оскільки "партачі" становили конкуренцію для цеховиків, останні намагалися вже тоді зіпсувати їм репутацію – що їх товар абиякий, і вироби партачів – однозначно гірші. Насправді ж часто партачі виготовляли не те що не гіршу, але й нерідко якіснішу продукцію, аніж цехові майстри. Відомим є приклад Андрія Касияновича, чи не найталановитішого львівського золотаря XVII століття, який, працюючи поза цехом, виготовив унікальний срібний хрест для Успенської церкви.
Партачі-ремісники жили у передмістях та містечках. Оскільки не підпорядковувалися цеху, місту і їх стандартам, то гнучкіше реагували на потреби суспільства та ринку – самі вирішували щодо кількості, зовнішнього вигляду та розміру продукції. А тому вигідно вирізнялася у порівнянні з цеховим товаром, який часто був одноманітним і шаблонним. Це те, що сьогодні можна назвати "авторський хенд мейд".
Як наслідок, популярність індивідуального способу виробництва невпинно зростала, і у XVIII столітті призвело до занепаду цехів. А партачі стали провісниками ринкового господарювання, заклавши підмурівок нового типу ремісника-підприємця. Тому, партач – це майстер з авторським підходом.
Наступного разу, коли вас незаслужено назвуть "партачем", з наміром образити – просто подякуйте. Бо Ваша робота насправді вирізняється і Вам просто заздрять.
Як ще можна назвати "партача"
Однак, негативний підтекст запам'ятався більше, і слово "напартачити" набуло іншого змісту.
"Напартачив" – сьогодні це дієслово означає, що людина зробила щось неправильно, зіпсувала, наробила помилок. А фраза "знову напартачив" вказує на повторну невдачу або промах. Іншими словами, "знову напартачив" можна перекласти як:
- знову наробив помилок,
- знову зіпсував,
- знову зробив щось не так,
- знову припустився помилки,
- знову зробив щось неправильно.
А до слова "партач", в його негативному значенні, в українській мові є чимало синонімів:
- халтурник,
- ламайстер,
- попсуй-майстер,
- ляпало,
- псувач,
- майстер-ламайстер,
- бракороб,
- профан,
- паскудник,
- капарник,
- полатайко.
Слова "партач" чи "напартачив" не можна вважати лайливими. Вони здавна побутують в українській мові і їх можна зустріти як в літературі, та і в більш офіційних публікаціях – інтерв'ю чи виступах.
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