Хто такий філантроп, походження цього слова, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог @pani_olya_007.

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Що означає "філантроп"

Сьогодні в Україні майже кожен українець побував у ролі філантропа. Але чи усі знають значення і походження слова?

Ось яке визначення має слово "філантроп" – це особа чи навіть організація, яка надає фінансову або іншу підтримку для благодійних, гуманітарних або громадських цілей, без очікування отримання прибутку або вигоди від цієї діяльності.

Філантропи можуть пожертвувати гроші, майно, ресурси, час і навички, щоб допомогти іншим і сприяти соціальним та громадським ініціативам.

Сам термін "філантропія" грецького походження, і у перекладі означає – любов до людей. Спочатку, у V столітті до нашої ери, – воно означало божественну прихильність, а у IV столітті нашої ери уже – доброзичливе ставлення до людини.

Вперше його використав Есхіл у творі "Прометей Прикований", щоб позначити божественну допомогу людям.

У ХХ столітті його відродили у Франції, і з неї воно прийшло і до нас.

В українській мові є і свої відповідники:

благодійник,

добродійник,

доброчинець.

Кожен з нас сьогодні є благодійником – допомагаючи ЗСУ, вимушено переселеним особам, дітям з особливими освітніми потребами, літнім людям, людям з інвалідністю.

Хоча і радять розрізняти терміни філантроп та благодійник, оскільки філантропія має більші масштаби та неодноразову участь, а ще, результат може бути не негайним.

Противагою цього терміну є мізантроп – людина, яка ненавидить людей чи людство в цілому. На щастя, таких людей дуже мало.

Дізнавайтеся про терміни та їх значення, а походження може вас і здивувати. До слова, дізнайтеся значення терміну "тригерить".